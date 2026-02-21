Zákazníkov Tesca prekvapili nové oznamy na parkoviskách: Za zlé parkovanie hrozia vysoké pokuty!

LONDÝN - Zákazníci obchodného reťazca Tesco vo Veľkej Británii si na parkoviskách všimli zmenu. Pred niektorými predajňami pribudli nové značky, ktoré majú za cieľ zabrániť zneužívaniu vyhradených parkovacích miest.
Na to, že reťazec umiestnil výstražné značky na niektorých svojich parkoviskách, začali upozorňovať ľudia na sociálnych sieťach, ktorí si zmeny všimli. Ide najmä o miesta vyhradené pre rodiny s deťmi či zdravotne znevýhodnených ľudí. Nové nápisy zákazníkov upozorňujú, že ak nedodržia pravidlá parkovania, hrozí im pokuta až do výšky 100 libier, čo je v prepočte zhruba 114 eur. Informuje o tom britský Mirror.
Samotná spoločnosť Tesco potvrdila, že v rámci skúšobného programu vo vybraných predajniach okolo vyhradených parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím a parkovacích miest pre rodičov s deťmi umiestňuje dané oznamy.
Tie majú vodičom pripomenúť, aby sa pri používaní parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím preukázali príslušným dokladom. Tiež chcú, aby sa zabezpečilo, že parkovacie miesta pre rodičov s deťmi sa používajú iba vtedy, keď je v prítomnosti dieťaťa.