Markíza ODHALILA súťažiace z Ruže pre nevestu: Asistentka Borisa Kollára aj SEXI Češka!

Nové súťažiace z Ruže pre nevestu sú odhalené! Televízia Markíza predstavila ružičky. Toto je 7 dievčat, ktoré zabojujú o srdce ženícha Adriána Chabadu.
Laura (30), podnikateľka - Závada
Extravagantná Laura žije už siedmy mesiac v Bratislave, no predtým strávila takmer tri roky v talianskych Alpách, kde pracovala v prestížnom horskom klube. Kedysi pôsobila aj ako asistentka Borisa Kollára priamo v Národnej rade SR, no sama hovorí, že politické prostredie jej nevyhovovalo a považovala ho za toxické, preto by sa doň už nevrátila. Zdôrazňuje, že ich vzťah bol výlučne pracovný a nikdy neprekročil profesionálnu rovinu. Život jej priniesol aj náročné skúšky – napríklad vážnu autonehodu v Taliansku, po ktorej si uvedomila, že chce žiť slobodne a naplno.
Alžbeta (27), učiteľka a modelka - Krasňany
Alžbeta vyrastala vo veľkej rodine so šiestimi súrodencami, ktorá ju výrazne formovala a odovzdala jej hodnoty, na ktorých si dodnes zakladá. Od malička miluje cestovanie, dobrodružstvo a objavovanie nových vecí. Modelingu sa profesionálne venuje už od pätnástich rokov, fotila v mestách ako Paríž, Dubaj, Monako či Atény, objavila sa v televíznych reklamách a pracovala aj pre prestížne módne značky. Podľa nej by mal byť ideálny muž najmä emočne zrelý.