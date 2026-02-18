Najznámejšia česká milenka ŠOKUJE: ROZVOD po 13 rokoch manželstva!

PRAHA - Ornella Koktová (33) sa do povedomia verejnosti dostala pred 13 rokmi, keď zviedla manžela českej moderátorky Gábiny Partyšovej, Josefa Koktu (68). Ich románik, z ktorého vzišlo spoločné dieťa, sledovali médiá z celej krajiny. Niet tak divu, že si brunetka vyslúžila titul "najznámejšia česká milenka". Dvojici sa odvtedy narodili ďalšie 2 deti a v roku 2013 si dokonca povedali svoje áno... No teraz Ornella priznala rozvod!
Ornella Koktová včera oslávila svoje 33. narodeniny. A to vo veľkom štýle - usporiadala oslavu, na ktorú pozvala médiá aj známe tváre a odprezentovala svoj nový projekt. Ide o akúsi vlastnú výpoveď, teda sériu videí, v ktorých verejnosti približuje svoj život. V úvodnej časti popísala, ako začal jej románik s podnikateľom Josefom Koktom, ktorý bol v tom čase manželom moderátorky Gábiny Partyšovej.
V tom čase málokto veril, že by láska mladučkej Ornelly k o 35 rokov staršiemu biznismanovi mohla byť skutočná. No dvojica rokmi všetkým vytrela zrak. O dva roky neskôr sa zobrali a okrem syna Quentina sa im narodili ďalšie dve deti. Pár tvorili dlhých 13 rokov... Brunetka však pred štartom svojej narodeninovej oslavy odhalila šokujúcu správu.
„Poviem to tak, že je to teraz veľmi komplikované a súvisí to s mojim oznámením, ktoré tu poviem a dám ľuďom trochu nahliadnuť do svojej duše,“ uviedla Ornella tajomne. Josef Kokta na oslave chýbal a oslávenkyňa prezradila, že jej k narodeninám nič nedal. To už mnohí začali tušiť, že niečo nie je v poriadku. No a záver prvej časti jej vlastného dokumentu odhalil, čo je za tým: „No... S Pepom sme sa rozviedli,“ zahlásila.
To šokovalo všetkých prítomných, pretože o tom nikto nevedel. „Podľa mňa to nepovedala vôbec nikomu, pretože všetci jej najbližší, čo tu boli, pozerali s otvorenou hubou,“ povedal Blesku spevák Jan Bendig. „Pokiaľ je to pravda, tak ma to samozrejme mrzí. A pokiaľ je to len lákadlo na ďalší diel, tak to robí sakra dobre,“ pochválil Ornellu superstarista, ktorý je známy tým, že má rád kontroverziu.