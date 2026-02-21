Ropa na Slovensko a do Maďarska stále netečie: Orbán sa už vyhráža EÚ! Ukrajina má NOVÝ návrh

KYJEV - Kyjev navrhol Európskej únii využiť alternatívne prvky ukrajinskej ropovodnej siete, najmä ropovod Odesa–Brody, na dodávky ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska. Návrh súvisí s poškodením ropovodu Družba počas ruského útoku, informoval portál Ukrajinska pravda s odkazom na list ukrajinskej misie pri EÚ.
Možnosti prepravy ropy do Európy
„Aby sa zabezpečila bezpečnosť dodávok ropy do európskych krajín, najmä do Maďarska a Slovenska, navrhuje sa zvážiť možnosť prepravy ropy s využitím existujúcej ukrajinskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Táto logistika by mohla byť organizovaná buď prostredníctvom ukrajinského ropovodného systému, alebo po mori s následným preložením v prístavoch a prepravou cez ropovod Odesa–Brody ďalej do členských štátov Európskej únie,“ píše sa v liste z 20. februára.
Podľa neho došlo k značnému poškodeniu technologických a pomocných zariadení na ropovode Družba 27. januára v dôsledku úmyselného útoku Ruska. Ukrajinskí diplomati informovali Európsku komisiu, že odborníci momentálne vykonávajú podrobnú technickú kontrolu a posudzujú možnosti rýchlej obnovy prepravy ropy týmto potrubím.
Ukrajina varuje pred útokmi
Ukrajina zároveň zdôraznila, že nepretržité a stabilné fungovanie ropnej infraštruktúry je možné len v prípade, že Rusko zastaví masívne raketové a dronové útoky na energetické zariadenia. Ukrajinci pri núdzových opravách riskujú svoje životy, upozornili predstavitelia krajiny.
Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico obvinili Kyjev z politického „vydierania“. Slovenská vláda v stredu vyhlásila stav ropnej núdze a pohrozila odvetnými opatreniami, ak sa tranzit cez ropovod Družba neobnoví. Orbán a minister zahraničných vecí Péter Szijjártó zároveň v piatok oznámili, že Maďarsko bude blokovať pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy.