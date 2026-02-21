Chcela ju predať za PÁR DROBNÝCH, no v deň 91. narodenín prišiel šok: Stará nádoba z terasy má hodnotu LUXUSNÉHO auta!

NEBRASKA - Nenápadná kameninová nádoba, ktorá takmer tri desaťročia stála na zadnej verande rodinného domu v americkej Nebraske, priniesla svojej majiteľke životné prekvapenie. Lois Jurgensová ju chcela pôvodne predať za pár dolárov, napokon sa však v aukcii vydražila za sumu, ktorá jej doslova vyrazila dych.
Deväťdesiatjeden ročná Lois Jurgensová z mestečka Holdrege v štáte Nebraska si už ani nepamätá, ako sa k veľkej kameninovej nádobe dostala. Približne tridsať rokov stála na okraji zadnej verandy jej domu – v lete na ňu sadal prach, v zime na ňu pršalo i snežilo. Jej manžel ju občas využil ako provizórny stolík pri grilovaní, inak však nemala žiadne osobitné využitie.
Po manželovej smrti v roku 2022 zostala nádoba bez povšimnutia. Keď Lois triedila nepotrebné veci, zvažovala, že ju predá v rámci susedského výpredaja približne za dvadsať dolárov (približne 18 eur). Napokon ju však pred dom ani nevyniesla, bola príliš veľká a ťažká.
Nádoba putovala do dražby
Zlom nastal začiatkom tohto roka, keď sa dozvedela o aukcii organizovanej spoločnosťou Bramer Auction & Realty z neďalekého Amherstu. Rozhodla sa nádobu ponúknuť do dražby. Majiteľ aukčnej spoločnosti Ken Bramer si ju prišiel nafotiť a okamžite vycítil, že nejde o obyčajný kus. Hoci kameninové nádoby bývali kedysi bežnou súčasťou domácností, v tomto prípade išlo o výrobok spoločnosti Red Wing Stoneware z obdobia približne rokov 1877 až 1900. Staršie kusy tejto firmy majú drsnejší povrch, zatiaľ čo neskoršia produkcia bola glazovaná hladšie – práve tieto detaily potvrdzovali jej vzácnosť.
„Je to prvý takýto kus, aký som za štyridsať rokov aukčnej praxe videl,“ priznal Bramer. Ani on však netušil, akú cenu môže nádoba dosiahnuť. Po zverejnení fotografií sa začali ozývať záujemcovia aj mimo štátu Nebraska, preto umožnil prihadzovanie aj online. Vyvolávaciu cenu stanovil na tisíc dolárov (približne 920 eur), zatiaľ čo Lois dúfala, že by sa mohla predať aspoň za sto dolárov (približne 92 eur). Aukcie sa osobne nezúčastnila, v ten deň išla do kostola.
Suma sa zastavila až na 32-tisíc dolároch
Po začiatku dražby cena prudko rástla. „Ľudia prihadzovali ako šialení,“ opísal situáciu Bramer. Konečná suma sa zastavila na neuveriteľných 32-tisíc dolároch (približne 29 500 eur). Ako informuje The Washington Post, víťazom sa stal záujemca z Kansasu.
Keď Lois približne po hodine dorazila na miesto aukcie, netušila, aký výsledok ju čaká. Majiteľ aukčnej siene dražbu na chvíľu prerušil a predstavil ju prítomným ako „mladú dámu, ktorá mala ten hrniec roky na verande“. Následne sa jej opýtal, akú cenu tipuje. „Dúfam, že aspoň sto dolárov,“ zopakovala svoj pôvodný odhad. O to väčší šok zažila, keď sa dozvedela skutočnú sumu.
Najväčšie prekvapenie jej života
„Bola som nesmierne vďačná, ale aj šokovaná,“ priznala neskôr. Aukcia sa konala presne v deň jej 91. narodenín, a tak dostala mimoriadny darček. Časť peňazí chce venovať miestnej farnosti, o zvyšku ešte nerozhodla. Ako matka troch detí a stará mama štyroch vnúčat však určite nezabudne ani na rodinu. S úsmevom napokon dodala, že ju trochu mrzí, že sa o nádobu celé roky ani len nesnažila starať. Vzácny predmet, ktorý takmer predala za pár drobných, sa jej napokon stal jedným z najväčších prekvapení v živote.