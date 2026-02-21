Pozor na cestách: Slovenská správa ciest hlási utlačené a kašovité vrstvy snehu na viacerých horských priechodoch

BRATISLAVA - Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje v sobotu dopoludnia na jeden až dva centimetre hrubú vrstvu utlačeného či kašovitého snehu na horských priechodoch Besník, Vrchslatina, Zbojská, Veľké Pole, Cukmantel, Štós, Súľová, Grajnár a Huty. Horský priechod Príslop je zároveň uzavretý pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. SSC o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Pre vozidlá dlhšie ako desať metrov je tiež uzavretý úsek cesty II/531 Muráň - Červená Skala. Snežné reťaze pre všetky vozidlá sú potrebné na úseku cesty II/584 Srdiečko - Bystrá a na vozovke cesty I/66 sedlo Besník sa tvoria snehové jazyky.
„Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. V hornatejších oblastiach a na časti západného Slovenska sa na cestách nachádza čerstvý, kašovitý až utlačený sneh hrúbky jedného až troch centimetrov,“ uviedli cestári.