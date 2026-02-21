Medzilaborcami otriasa kauza: VIDEO zachytilo bitku mladých priamo na ulici! Mesto je rozdelené

MEDZILABORCE – Na sociálnej sieti koluje video, ktoré zachytáva skupinu mladých ľudí vo večerných uliciach Medzilaboriec. Problém nastane, keď k postávajúcej skupinke pristúpia ďalší mladí ľudia, zo záberov je zjavné, že sú útočne naladení. Strhne sa strkanica a bitka.
Video zverejnila stránka ML a DOSŤ na sociálnej sieti. „Video z bitky mladíkov v meste Medzilaborce je smutnou ukážkou toho, ako veľmi sa realita môže líšiť od oficiálnych vyhlásení. Roky počúvame od volených predstaviteľov mesta, aké bezpečné a pokojné Medzilaborce chcú budovať. O to väčší kontrast pôsobia zábery, na ktorých sa zrejme podgurážení mladí ľudia bez rešpektu bijú na verejnosti,“ napísali k nemu.
„Nejde pritom o to, kto je akej národnosti či pôvodu – problémom je správanie, agresia a pocit beztrestnosti. Ak sa takéto situácie opakujú, je namieste otázka, či sú prijímané opatrenia skutočne účinné, alebo ostávajú len na papieri a v predvolebných sľuboch?," pokračujú. Bezpečné mesto sa podľa nich netvorí tlačovými správami ani peknými heslami. „Tvorí sa dôslednou prácou s mládežou, prevenciou, funkčnou mestskou políciou a jasnými pravidlami, ktoré platia pre každého rovnako. Obyvatelia majú právo cítiť sa vo svojom meste bezpečne – nielen o tom počúvať,“ dodali.
Samotné video je zverejnené bez zvuky, nevieme teda, či došlo pred alebo počas konfliktu medzi skupinami k slovným útokom, prípadne o čom medzi sebou hovorili.
Rozbroje medzi vedením mesta a miestnou prevádzkou
Pouličný incident sa stal spúšťačom ďalších sporov. Vedenie mesta totiž naň zareagovalo tvrdením, že bezpečnosť súvisí aj s postojom vlastníkov nehnuteľností k rizikovému prenájmu ich priestorov. „Prevádzkovateľ maloobchodu FRESH sa dožadoval prenájmu mestských nehnuteľností. Neuspel. Na zápornú odpoveď reagoval videom o tom ako si to primátor mesta mohol dovoliť. Priestory mu neboli prenajaté z bezpečnostných dôvodov. Majiteľa OD Kamjana sme niekoľkokrát nabádali k opatrnosti pri prenajímaní svojich priestorov. Jedného zo stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia susedných bytových domov a podnikateľov, kde majiteľ OD Kamjana prisľúbil, že priestory rizikovým prevádzkam prenajímať nebude,“ uviedli.
Ďalšou rizikovou prevádzkou je podľa vedenia mesta prevádzka nočného baru hneď oproti, ktorý mala zriadiť podľa ich informácii jedna z poslankýň MsZ aj napriek tomu, že ju a aj majiteľa objektu upozornili na bezpečnostné riziká. „Bezpečnosť v meste zabezpečuje tak štátna polícia ako aj mestská polícia spolu s príslušníkmi MOPS. Náčelníka MsP som mnohokrát upozornil na ´vozenie sa hliadky autom po meste´. Keďže k náprave nedošlo, od dnešného dňa interným príkazom primátora mesta príslušníci MsP budú využívať motorové vozidlo len v mimoriadnych odôvodnených prípadoch,“ uviedlo mesto. Na najbližšom mestskom zastupiteľstve sa bezpečnostným rizikám chcú venovať aj za účasti zainteresovaných osôb.
Obchod Fresh, ktorý mesto spomína, sa však voči spájaniu s výtržnosťami na verejnom priestranstve ohradil. „Sme potravinová predajňa – nie miesto, kde sa páchajú zločiny. Bar v našich priestoroch je zrušený už približne dva mesiace a nefunguje. Spájať aktuálnu situáciu s našou prevádzkou je preto zavádzajúce,“ tvrdia.
Na videu je podľa nich jasne vidieť, že osoby vyšli z predajne a zdržiavali sa pred ňou. „To, čo sa deje na verejnom priestranstve mimo našich priestorov, nemáme možnosť kontrolovať. Ak by sa rovnaký incident stal o pár metrov ďalej – napríklad pri moste – niesla by za to zodpovednosť tiež naša predajňa?,“ pýtajú sa mesta?
„Je jednoduché nepriamo ukazovať prstom na podnikateľa, ktorý v meste pracuje, zamestnáva ľudí a platí dane. Oveľa ťažšie je reálne riešiť bezpečnostnú situáciu v meste. Bezpečnosť je v kompetencii mesta a mestskej polície, nie potravín. Odmietame akékoľvek očierňovanie a vyzývame vedenie mesta, aby namiesto nepriamych narážok predložilo konkrétne riešenia,“ dodali.