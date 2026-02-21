NASA bije na poplach: Tisíce asteroidov schopných zničiť mestá letia k Zemi! Hrozí apokalypsa

LONDÝN - Vedci sledujú vesmír nepretržite, no aj tak priznávajú nepríjemnú pravdu: Tisíce nebezpečných asteroidov zostávajú neviditeľné. Podľa expertky NASA ide o objekty, ktoré sú dosť veľké na zničenie celého mesta – a ľudstvo dnes nemá účinný spôsob, ako ich odkloniť.
Planétna obrana má svoje limity. Upozorňuje na to NASA, kde sa odborníci venujú aj sledovaniu telies pohybujúcich sa v blízkosti Zeme. Jedna z nich, planetárna špecialistka Kelly Fast, otvorene priznala, že najväčšou hrozbou nie sú známe obrie asteroidy ani drobné úlomky, ktoré dopadajú na Zem prakticky denne.
„Najviac ma znepokojujú asteroidy, o ktorých ešte netušíme,“ povedala Fast podľa New York Post počas vystúpenia pred Americkou asociáciou pre rozvoj vedy (AAAS) v arizonskom Phoenixe. „Práve asteroidy, o ktorých nemáme ani potuchy, ma budia zo spánku,“ priznala odborníčka NASA.
Nebezpečné telesá veľké ako mrakodrapy
Podľa vedcov ide najmä o asteroidy s priemerom približne 150 metrov. Sú príliš malé na to, aby ich bolo ľahké zachytiť ďalekohľadmi, no zároveň dosť veľké na to, aby po dopade spôsobili rozsiahle regionálne škody – preto si vyslúžili prezývku „zabijaci miest“.
Odhady hovoria o približne 25-tisíc takýchto telies, ktoré sa pohybujú v okolí zemskej dráhy. Presnú polohu však poznáme len asi pri 40 percentách z nich. Zvyšok zostáva skrytý, pretože sa pohybujú spolu so Zemou okolo Slnka a neodrážajú dostatok svetla, aby boli viditeľné.
Nový teleskop má odhaliť neviditeľné hrozby
Vedci sa snažia túto slepú škvrnu zaplniť. Už budúci rok má do vesmíru odštartovať vesmírny teleskop Near-Earth Object Surveyor, ktorý bude namiesto viditeľného svetla využívať tepelné stopy. Práve tie umožnia zachytiť tmavé asteroidy a kométy, ktoré dnes unikajú pozornosti.
„Moja úloha je nájsť asteroidy skôr, než si ony nájdu nás,“ vysvetlila Fast. Zároveň však priznala, že ani včasné odhalenie automaticky neznamená záchranu.
Technológia existuje, pripravenosť nie
V roku 2022 NASA úspešne otestovala misiu DART, keď sonda úmyselne narazila do malého mesiaca Dimorphos rýchlosťou približne 22 500 kilometrov za hodinu. Experiment potvrdil, že dráhu asteroidu je možné zmeniť.
Problém je v praxi. Vedúca misie Nancy Chabot upozornila, že v prípade „zabijakov miest“ by podobný zásah nebolo možné zopakovať okamžite. „Nemáme pripravené žiadne odkláňacie sondy, ktoré by len čakali na použitie,“ priznala.
Podľa Chabot navyše vesmírne agentúry nemajú dostatočné financovanie, aby udržiavali planetárnu obranu v neustálej pohotovosti. „Mohli by sme byť pripravení. Vieme to zvládnuť. Musíme sa však pre to rozhodnúť,“ varovala.
Čas nemusí byť na našej strane
Téma nie je len teoretická. Vedci upozorňujú na asteroid YR4, ktorý sledujú od roku 2024. Podľa výpočtov existuje štvorpercentná pravdepodobnosť, že v roku 2032 zasiahne Mesiac.
Ako krajnú možnosť už experti diskutujú aj o zničení asteroidu jadrovou explóziou, podobne ako v hollywoodskom filme Armageddon. Zatiaľ však ide skôr o scenár z núdze než o reálne pripravené riešenie.