Snívate o nevere alebo kolegovi? Terapeutka prehovorila: TOTO je skutočný dôvod vašich hriešnych predstáv!

MICHIGAN - Erotické fantázie sú bežnou súčasťou našich myšlienok, hoci o nich často nehovoríme nahlas. Nemusia znamenať, že chceme meniť realitu – skôr odrážajú naše emócie, túžby či potrebu úniku od každodenného stresu. Odborníci vysvetľujú, čo sa za najčastejšími predstavami môže skrývať a ako o nich citlivo komunikovať vo vzťahu.

Predstavy so sexuálnym podtónom zažíva väčšina ľudí bez ohľadu na vek či partnerský status. Podľa vzťahovej a sexuálnej terapeutky Georginy Vassovej ide o prirodzený mentálny priestor, v ktorom môžeme bezpečne skúmať svoje túžby bez toho, aby sme prekračovali reálne hranice. Fantázia teda automaticky neznamená úmysel konať.

Odborníci upozorňujú, že obsah fantázií býva často symbolický. Môže súvisieť s potrebou väčšej pozornosti, uznania, oddychu od zodpovednosti či túžbou po nových podnetoch. Výskumy dokonca naznačujú, že intenzita fantázií môže súvisieť s mierou vnútorného napätia – pre niekoho predstavujú spôsob, ako sa vyrovnať so stresom alebo stereotypom.

Forma psychického oddychu

Ako píše The Sun, medzi časté motívy patrí napríklad predstava odovzdania kontroly. Ľudia, ktorí majú v práci alebo rodine veľkú zodpovednosť, môžu vo fantázii vyhľadávať situácie, kde rozhodovanie preberá niekto iný. Ide o formu psychického oddychu. Objavuje sa aj fantázia o nevere partnera. Hoci môže pôsobiť znepokojivo, často ide o hru so žiarlivosťou, dynamikou moci či pocitom, že je partner príťažlivý a žiadaný aj pre iných.

Predstavy o romániku na pracovisku bývajú spojené s tým, že v práci trávime značnú časť života. Zakázané či spoločensky citlivé prostredie môže zvýšiť pocit vzrušenia, no zároveň nemusí signalizovať skutočný záujem o kolegu. Niektorí ľudia fantazírujú o skupinovej intimite alebo o situáciách na verejnosti. V týchto prípadoch môže ísť o túžbu po intenzívnejšom zážitku, novosti alebo pocite žiadanosti. Podobne predstava staršieho partnera môže symbolizovať potrebu istoty, skúsenosti a bezpečia.

Kľúčové je uvedomiť si, že fantázie samy o sebe nie sú problémom. Ak sa o ne chceme podeliť s partnerom, odborníci odporúčajú zvoliť pokojný moment a hovoriť najprv o tom, čo vo vzťahu funguje. Dôležitá je otvorenosť, rešpekt a citlivé vnímanie reakcií druhej strany. Erotické predstavy tak môžu byť nielen zdrojom vzrušenia, ale aj cestou k lepšiemu poznaniu seba samých a k hlbšiemu porozumeniu vo vzťahu.

