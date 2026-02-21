Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

Bývalá playmate Cifrová: Ukázala postavičku v plavkách... Takto vyzerá po 2 pôrodoch!

Eva Cifrová Zobraziť galériu (10)
Eva Cifrová (Zdroj: Ján Zemiar)
VIETNAM - Eva Cifrová (43) sa pred rokmi dostala do povedomia verejnosti ako sexi playmate. Nedávno však šoubiznis vymenila za teplo domova a milovanú rodinu - je z nej totiž už dvojnásobná mamička. Pri pohľade na ňu by to však tipoval len málokto. Deti jej totiž zo sexepílu absolútne neubrali. Veď pozrite, ako dnes vyzerá v plavkách!

Eva Cifrová v auguste 2023 priviedla na svet svoje vysnívané dievčatko, na ktoré s partnerom Lukášom dlho túžobne čakali. Príchod dcérky bol pre Evu naplnením snov o materstve, ktoré sa jej splnili vďaka umelému oplodneniu. No a o rok a pol neskôr ho postúpila opäť, aby malej princeznej dopriala súrodenca. Chlapček Tristan sa narodil 1. júna 2025. 

Z bývalej playmate je tak dnes dvojnásobná mamička. Pri pohľade na ňu by to však tipol málokto. Dva pôrody sa na jej figúre absolútne nepodpísali a stále sa pýši tip-top krivkami, ako keď pózovala na titulkách magazínov. Dôkazom sú jej najnovšie zábery, ktorými sa pochválila na sociálnej sieti Instagram. Plavovláska si užívala dovolenku vo Vietname a so sledujúcimi sa podelila o fotky z mora. 

Na sebe má oblečené fialové monokiny, no hoci neodhaľujú jej bruško, ako bikiny, vidno, že je v perfektnej forme. „Nechápem, ako vyzeráš. NE CHA PEM,“ komentovala jedna zo sledujúcich. A v podobnom duchu sa niesli aj ďalšie komentáre. „Postava ako lusk, dvadsiatničky ti môžu iba ticho závidieť. Krásnu dovolenku,“ objavilo sa v diskusii či „Táto nádherná žena. Kedy, prosím, rodila? Postava normálne na závidenie. V dobrom a zo srdca prajem krásnu dovolenku.“ Veď posúďte sami!

 

