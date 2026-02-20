Vlhovej EXpartner 2 dni po slalome: Poslal jej ODKAZ... Krásne slová!

BRATISLAVA/MILÁNO - Petra Vlhová sa po dlhých dvoch rokoch zotavovania po ťažkom úraze vrátila späť k pretekaniu. Našu krajinu reprezentovala na Zimných olympijských hrách v Taliansku. A hoci so svojím výkonom stále nie je na 100% spokojná, verejnosť jej vyjadrila obrovskú podporu. Dva dni po štarte sa ozval aj jej expartner... A poslal jej krásny odkaz!
V novembri 2024 Petra Vlhová oznámila, že namiesto svadby, prišiel po 5 rokoch vzťahu s Michalom Kyselicom rozchod. „Aj napriek tomu, že za 5 rokov sme si chránili súkromie ako sa dalo, chceli by sme verejne oznámiť niečo, čo sa ani jednému z nás nepíše vôbec ľahko a ešte ťažšie sa hľadajú tie správne slová. Ale je to už pár týždňov, čo netvoríme pár,“ zverejnila vtedy na sociálnej sieti Instagram.
V tom čase sa úspešná športovkyňa zotavovala po ťažkom zranení, ktoré utrpela pri páde v obrovskom slalome v Jasnej, kde si poškodila väzy v kolene. Aktuálne sa lyžiarka po dvojročnej pauze a rehabilitáciách opäť vrátila na zjazdovky a Slovensko reprezentovala na Zimných olympijských hrách v talianskom Cortina d´Ampezzo.
Nešlo jej však o medaily, ale o návrat. „O výsledok mi nešlo, išlo mi hlavne o to, aby som sa vrátila späť a dostala sa do pretekového módu. Prešla som naozaj dlhú dobu bez toho - a z toho sa najviac teším. Čaká ma veľký boj a som odhodlaná,“ povedala Vlhová so slzami stekajúcimi po lícach. Od verejnosti si okamžite vyslúžila obrovskú podporu. No a tej sa napokon dočkala aj od svojho ex Michala Kyselicu.
Dva dni po štarte jej poslal odkaz prostredníctvom sociálnych sietí. A venoval jej skutočne krásne slová. „Gratulujem šéfke a legende Petre Vlhovej k návratu. To, čím si prešla, si nezaslúži nič iné, len rešpekt a obdiv. Som rád, že som ťa konečne videl na olympiáde a prajem si, aby Slovensko malo viac ľudí, ako si ty,“ napísal Vlhovej expriateľ.