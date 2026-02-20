Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Vlhovej EXpartner 2 dni po slalome: Poslal jej ODKAZ... Krásne slová!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Instagram PV)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

BRATISLAVA/MILÁNO - Petra Vlhová sa po dlhých dvoch rokoch zotavovania po ťažkom úraze vrátila späť k pretekaniu. Našu krajinu reprezentovala na Zimných olympijských hrách v Taliansku. A hoci so svojím výkonom stále nie je na 100% spokojná, verejnosť jej vyjadrila obrovskú podporu. Dva dni po štarte sa ozval aj jej expartner... A poslal jej krásny odkaz!

Opäť ZAMILOVANÁ? Toto je vraj NOVÝ PRIATEĽ Petry Vlhovej! Prečítajte si tiež

Opäť ZAMILOVANÁ? Toto je vraj NOVÝ PRIATEĽ Petry Vlhovej!

V novembri 2024 Petra Vlhová oznámila, že namiesto svadby, prišiel po 5 rokoch vzťahu s Michalom Kyselicom rozchod. „Aj napriek tomu, že za 5 rokov sme si chránili súkromie ako sa dalo, chceli by sme verejne oznámiť niečo, čo sa ani jednému z nás nepíše vôbec ľahko a ešte ťažšie sa hľadajú tie správne slová. Ale je to už pár týždňov, čo netvoríme pár,“ zverejnila vtedy na sociálnej sieti Instagram.

V tom čase sa úspešná športovkyňa zotavovala po ťažkom zranení, ktoré utrpela pri páde v obrovskom slalome v Jasnej, kde si poškodila väzy v kolene. Aktuálne sa lyžiarka po dvojročnej pauze a rehabilitáciách opäť vrátila na zjazdovky a Slovensko reprezentovala na Zimných olympijských hrách v talianskom Cortina d´Ampezzo. 

Petra Vlhová
Zobraziť galériu (3)
Petra Vlhová  (Zdroj: TASR/AP/Marco Trovati)

Nešlo jej však o medaily, ale o návrat. „O výsledok mi nešlo, išlo mi hlavne o to, aby som sa vrátila späť a dostala sa do pretekového módu. Prešla som naozaj dlhú dobu bez toho - a z toho sa najviac teším. Čaká ma veľký boj a som odhodlaná,“ povedala Vlhová so slzami stekajúcimi po lícach. Od verejnosti si okamžite vyslúžila obrovskú podporu. No a tej sa napokon dočkala aj od svojho ex Michala Kyselicu. 

Dva dni po štarte jej poslal odkaz prostredníctvom sociálnych sietí. A venoval jej skutočne krásne slová. „Gratulujem šéfke a legende Petre Vlhovej k návratu. To, čím si prešla, si nezaslúži nič iné, len rešpekt a obdiv. Som rád, že som ťa konečne videl na olympiáde a prajem si, aby Slovensko malo viac ľudí, ako si ty,“ napísal Vlhovej expriateľ. 

Vlhovej EXpartner 2 dni
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Instagram/petravlhova13)

Viac o téme: Michal KyselicaPetra Vlhová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Petra Vlhová v relácii
Opäť ZAMILOVANÁ? Toto je vraj NOVÝ PRIATEĽ Petry Vlhovej!
Domáci prominenti
ZOH 2026 Fantastická Petra
ZOH 2026 Fantastická Petra Vlhová! V druhom kole si ešte polepšila, Shiffrinová má vytúžené zlato
sportky.sk
Najemotívnejší moment olympiády: Plač
Najemotívnejší moment olympiády: Plač Veroniky Zuzulovej v priamom prenose... Toto povedala Petre Vlhovej!
novinky.sk
ZOH 2026 Petra Vlhová
ZOH 2026 Petra Vlhová to dokázala! Športovú drámu sleduje celé Slovensko, Shiffrinová útočí na zlato
sportky.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Národným divadlom Košice
Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Národným divadlom Košice
Správy
Destiny 2 Renegades - gameplay
Destiny 2 Renegades - gameplay
GameSite
Zrušené lety stopli aj Thiu Vittek, vracia sa zo Schwechatu domov: Takto to vyzerá v letiskovej hale
Zrušené lety stopli aj Thiu Vittek, vracia sa zo Schwechatu domov: Takto to vyzerá v letiskovej hale
Prominenti

Domáce správy

Jeffrey Epstein
Kauza Epstein na Slovensku: Polícia zatiaľ nemá podnet, skúma medializované podozrenia
Domáce
Gavel and scale on
Tri obete na Gorkého ulici: Znalci na súde priniesli rozdielne posudky
Domáce
Andrej Danko vyzýva Šutaja
Andrej Danko vyzýva Šutaja Eštoka! Žiada zriadenie tímu k spisom Epsteina
Domáce
Vráble: Problémová skládka Židová je uzatvorená o dva roky skôr
Vráble: Problémová skládka Židová je uzatvorená o dva roky skôr
Nitra

Zahraničné

Andrej Babiš
Babiš presunul akcie svojej firmy do zvereneckého fondu
Zahraničné
Maďarský vládny Fidesz uverejnil
VIDEO popravy maďarského vojaka! Orbán naháňa voličov na vymyslenú emotívnu propagandu, napätie pred voľbami rastie
Zahraničné
FOTO PEKLO na diaľnici! Explózia,
PEKLO na diaľnici! Explózia, chaos a krik po havárii cisterny... VIDEO zachytilo moment skazy, hlásia obete
Zahraničné
aktualizované Najvyšší súd USA zablokoval
Najvyšší súd USA zablokoval Trumpove clá: Prezident nemal na ne právomoc!
Zahraničné

Prominenti

Charlize Theron
Charlize Theron o temných začiatkoch v Hollywoode: OBŤAŽOVANIE a nevhodné ponuky MOCNÝCH
Zahraniční prominenti
Vlhovej EXpartner 2 dni
Vlhovej EXpartner 2 dni po slalome: Poslal jej ODKAZ... Krásne slová!
Domáci prominenti
Krst albumu Mariky Gombitovej
Dcéra Skúcaného a Judínyovej bude ŠKOLÁČKA: Rodinu čaká závažné rozhodnutie!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Pod parou.
Bianka Rumanová sa nechala vylepšiť: TAJNÁ plastika v Turecku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Parkinson bez trasenia? Až
Parkinson bez trasenia? Až 20 percent pacientov TENTO PRÍZNAK nemá: Sledujte radšej TÝCHTO PÄŤ nenápadných zmien!
Zaujímavosti
Myslíte si, že si
Myslíte si, že si kupujete jablko plné vitamínov, no opak je pravdou: Takto spoznáte, či je naozaj zdravé
vysetrenie.sk
Chcete žiť dlhšie? Vedci
Chcete žiť dlhšie? Vedci odhalili, že muži potrebujú kávu a ženy TÚTO nenápadnú potravinu! Genetika nie je rozsudok
Zaujímavosti
Zabudnite na poklesnutý kútik:
Zabudnite na poklesnutý kútik: Mŕtvica môže udrieť aj TAKTO! Ak si všimnete túto zmenu, OKAMŽITE volajte pomoc
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Varovanie SOI: Decathlon sťahuje výrobok určený na záchranu životov, v kritickej chvíli môže zlyhať!
Varovanie SOI: Decathlon sťahuje výrobok určený na záchranu životov, v kritickej chvíli môže zlyhať!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!

Šport

ZOH 2026 Kanada – Fínsko: Online prenos zo semifinále olympijského hokejového turnaja
ZOH 2026 Kanada – Fínsko: Online prenos zo semifinále olympijského hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Česko
ZOH 2026 Čerňanská a Mokrášová v 1. a 2. jazde: Online prenos z pretekov dvojbobov
ZOH 2026 Čerňanská a Mokrášová v 1. a 2. jazde: Online prenos z pretekov dvojbobov
Slováci na ZOH 2026
Pokračuje v boji o svoj sen: Colorado povolalo mladého Slováka späť do tímu
Pokračuje v boji o svoj sen: Colorado povolalo mladého Slováka späť do tímu
Zámorské súťaže

Auto-moto

FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy

Kariéra a motivácia

Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Získaj prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
Hľadám prácu
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Rady, tipy a triky
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rady a tipy
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Rady a tipy

Technológie

Tvoj Windows už nebude rovnaký. Microsoft integroval AI priamo do panela úloh aj Prieskumníka. Takto sa zmení jeho fungovanie
Tvoj Windows už nebude rovnaký. Microsoft integroval AI priamo do panela úloh aj Prieskumníka. Takto sa zmení jeho fungovanie
Windows
Google práve predstavil Gemini 3.1 Pro: nový AI model výrazne zlepšuje logické uvažovanie a agentné plánovanie
Google práve predstavil Gemini 3.1 Pro: nový AI model výrazne zlepšuje logické uvažovanie a agentné plánovanie
Umelá inteligencia
Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Armádne technológie
Tieto aplikácie z Google Play infikovali viac než 300-tisíc Android zariadení. Zároveň bol backdoor Keenadu predinštalovaný už z výroby v tisícoch zariadení
Tieto aplikácie z Google Play infikovali viac než 300-tisíc Android zariadení. Zároveň bol backdoor Keenadu predinštalovaný už z výroby v tisícoch zariadení
Android

Bývanie

To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov

Pre kutilov

70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: Vek je pre ne naozaj len číslo
Partnerské vzťahy
Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: Vek je pre ne naozaj len číslo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Maďarský vládny Fidesz uverejnil
Zahraničné
VIDEO popravy maďarského vojaka! Orbán naháňa voličov na vymyslenú emotívnu propagandu, napätie pred voľbami rastie
Andrej Danko vyzýva Šutaja
Domáce
Andrej Danko vyzýva Šutaja Eštoka! Žiada zriadenie tímu k spisom Epsteina
PEKLO na diaľnici! Explózia,
Zahraničné
PEKLO na diaľnici! Explózia, chaos a krik po havárii cisterny... VIDEO zachytilo moment skazy, hlásia obete
Tomáš Tatar a brankár
Domáce
Olympiáda 2026 Považujú nás za outsiderov: Experti nám proti USA nedávajú veľké šance, TOTO je ich krutý verdikt!

Ďalšie zo Zoznamu