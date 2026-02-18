Známa Češka si TAJNOSŤAMI zavarila: Nielen ROZVOD, ale aj KONIEC priateľstva? Je to SKLAMANIE!

PRAHA - Včera sa najznámejšia česká milenka Ornella Koktová postarala v českom šoubiznise opäť o poriadny rozruch. Na oslave svojich 33. narodenín totiž odhalila, že sa po 13 rokoch vzťahu so starším podnikateľom Josefom Koktom (68) rozvádza. Odhalila to v novom projekte Ornella Life, ktorý večer predstavila. Reakcie boli rozpoluplné... Sklamaná je aj jej dobrá kamarátka Agáta Hanychová (40). Znamená to koniec priateľstva?!
Ornella Koktová sa do povedomia verejnosti dostala pred 13 rokmi, keď zviedla manžela českej moderátorky Gábiny Partyšovej, Josefa Koktu. Ich románik, z ktorého neplánovane vzišlo spoločné dieťa, sledovali médiá z celej krajiny. Niet preto divu, že si brunetka vyslúžila titul "najznámejšia česká milenka". Ich vzťahu málokto veril, no napokon si dvojica povedala áno a narodili sa im ďalšie 2 deti.
Včera Ornella oslavovala svoje 33. narodeniny a pri tejto príležitosti usporiadala veľkú oslavu v sprievode médií a známych tvárí. No a tam urobila veľké odhalenie. Večer bol totiž okrem iného odhalením jej tajného projektu, ktorému sa venovala v posledných mesiacoch. Nesie názov Ornella Life a ide o akúsi vlastnú výpoveď, teda sériu videí, v ktorých verejnosti približuje svoj život.
No a práve úvodnou častou všetkých prítomných zaskočila. V závere totiž odhalila, že po dlhých 13 rokoch je koniec. „No... S Pepom sme sa rozviedli,“ zahlásila nič netušiacim blízkym. „Podľa mňa to nepovedala vôbec nikomu, pretože všetci jej najbližší, čo tu boli, pozerali s otvorenou hubou,“ opísal Blesku spevák Jan Bendig. No a v šoku, a dosť nepríjemnom, bola aj jej dobrá kamarátka Agáta Hanychová, s ktorou má spoločný podcast Agáta a Ornella.