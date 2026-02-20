Bianka Rumanová sa nechala vylepšiť: TAJNÁ plastika v Turecku!

TURECKO - Influencerka Bianka Rumanová konečne odhalila tajomstvo, ktoré svojim fanúšikom naznačovala už celé týždne. Nechala sa vylepšiť! Plastiku podstúpila v Turecku. Pozrite, ako teraz vyzerá.
Bianka Rumanová už dlhšie svojim fanúšikom avizovala, že ju vo februári čaká niečo veľké. Nechcela však bližšie prezradiť o čo ide. „Už minulý rok som sa rozhodla pre zmenu. Tak som sa teda vydala na cestu za ňou. Prvým krokom bolo nájsť profíka, ktorý by mi túto premenu zrealizoval čo najšpičkovejšie," začala teraz v úvode. Mnoho ľudí špekulovalo, že ide na plastiku, čo sa nakoniec aj potvrdilo.
„Tak to nebudem ďalej naťahovať keď už mám aj tak po a chcela som vám dať vedieť keď to budem mať úspešne za sebou. Rozhodla som sa ísť na operáciu nosa," priznala. Bianka sa len nedávno vrátila z dovolenky, ale dlho doma sedieť neostala. Zbalila kufre a jej nohy ju zaviedli tentokrát do Turecka. Mnohí Slováci smerujú do tejto krajiny práve za úpravami alebo dokonca za transplantáciou vlasov. „Prišla som do Turecka sama, trošku psycho ísť na operáciu do zahraničia sama, ale ja som zvyknutá na takéto výpady. Budem odchádzať s mojím drahým, lebo priletí potom za mnou,“ priznala Bianka.
Z nového nosa je nadšená. „Zatiaľ vám poviem toľko, že je krásny, veľmi sa mu podaril, až som neverila, že ozaj na prvýkrát sa dá takýto nos urobiť, ale verila som mu veľmi. Každému som hovorila, že idem „na istotu“, lebo má skvelú prácu a aj za tie peniaze to stálo. A keď odpuchnem tak za 3-4 týždne síce uvidíme ženskejší nos a jemnejšiu tvár, ale po 8 mesiacoch by mal byť v plnej paráde," vysvetlila s tým, že operácia trvala 4 hodiny.
Doktor, u ktorého sa nechala operovať, zverejnil na Instagrame fotografie po zákroku. Bianka z jeho kroku zrejme nadšená nebola, keďže o pár chvíľ boli tieto zábery zo sociálnej siete stiahnuté. To isté sa v minulosti stalo aj speváčke Dare Rolins, ktorá u vyhľadávaného lekára podstúpila lifting tváre. FOTO Biankinho nového nosa nájdete v galérii.