Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Bianka Rumanová sa nechala vylepšiť: TAJNÁ plastika v Turecku!

Premiéra filmu Pod parou. Na snímke Bianka Rumanová Zobraziť galériu (23)
Premiéra filmu Pod parou. Na snímke Bianka Rumanová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

TURECKO - Influencerka Bianka Rumanová konečne odhalila tajomstvo, ktoré svojim fanúšikom naznačovala už celé týždne. Nechala sa vylepšiť! Plastiku podstúpila v Turecku. Pozrite, ako teraz vyzerá.

Bianka Rumanová už dlhšie svojim fanúšikom avizovala, že ju vo februári čaká niečo veľké. Nechcela však bližšie prezradiť o čo ide. „Už minulý rok som sa rozhodla pre zmenu. Tak som sa teda vydala na cestu za ňou. Prvým krokom bolo nájsť profíka, ktorý by mi túto premenu zrealizoval čo najšpičkovejšie," začala teraz v úvode. Mnoho ľudí špekulovalo, že ide na plastiku, čo sa nakoniec aj potvrdilo.

TOTÁLNY ŠOK na párty TV JOJ: Bianka Rumanová prišla ÚPLNE NAHÁ! Prečítajte si tiež

TOTÁLNY ŠOK na párty TV JOJ: Bianka Rumanová prišla ÚPLNE NAHÁ!

„Tak to nebudem ďalej naťahovať keď už mám aj tak po a chcela som vám dať vedieť keď to budem mať úspešne za sebou. Rozhodla som sa ísť na operáciu nosa," priznala. Bianka sa len nedávno vrátila z dovolenky, ale dlho doma sedieť neostala. Zbalila kufre a jej nohy ju zaviedli tentokrát do Turecka. Mnohí Slováci smerujú do tejto krajiny práve za úpravami alebo dokonca za transplantáciou vlasov. „Prišla som do Turecka sama, trošku psycho ísť na operáciu do zahraničia sama, ale ja som zvyknutá na takéto výpady. Budem odchádzať s mojím drahým, lebo priletí potom za mnou,“ priznala Bianka.

Bianka Rumanová sa nechala
Zobraziť galériu (23)
 (Zdroj: Instagram BR)

Z nového nosa je nadšená. „Zatiaľ vám poviem toľko, že je krásny, veľmi sa mu podaril, až som neverila, že ozaj na prvýkrát sa dá takýto nos urobiť, ale verila som mu veľmi. Každému som hovorila, že idem „na istotu“, lebo má skvelú prácu a aj za tie peniaze to stálo. A keď odpuchnem tak za 3-4 týždne síce uvidíme ženskejší nos a jemnejšiu tvár, ale po 8 mesiacoch by mal byť v plnej paráde," vysvetlila s tým, že operácia trvala 4 hodiny.

Doktor, u ktorého sa nechala operovať, zverejnil na Instagrame fotografie po zákroku. Bianka z jeho kroku zrejme nadšená nebola, keďže o pár chvíľ boli tieto zábery zo sociálnej siete stiahnuté. To isté sa v minulosti stalo aj speváčke Dare Rolins, ktorá u vyhľadávaného lekára podstúpila lifting tváre. FOTO Biankinho nového nosa nájdete v galérii.

Viac o téme: PlastikaBianka Rumanová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Rumanová je oproti nej
Rumanová je oproti nej NIČ: Známa Češka odrovnala hostí... Prišla kompletne NAHÁ, ukázala BOBRA!
Domáci prominenti
Na Jovinečka vytiahla jeho
Na Jovinečka vytiahla jeho EX Bianka ŠPINU: Poriadny podraz!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Pod parou.
Po Jovinečkovi je ZADANÁ už aj Bianka: TOTO je vraj jej NOVÝ FRAJER!
Domáci prominenti
Na Biankin NAHÝ OUTFIT
Na Biankin NAHÝ OUTFIT reagoval už aj jej EX Jovinečko: Verejne si z nej urobil SRANDU!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Destiny 2 Renegades - gameplay
Destiny 2 Renegades - gameplay
GameSite
Zrušené lety stopli aj Thiu Vittek, vracia sa zo Schwechatu domov: Takto to vyzerá v letiskovej hale
Zrušené lety stopli aj Thiu Vittek, vracia sa zo Schwechatu domov: Takto to vyzerá v letiskovej hale
Prominenti
Východný mestský obchvat počíta s napojením na R3 a bude budovaný v parametroch cesty I. triedy
Východný mestský obchvat počíta s napojením na R3 a bude budovaný v parametroch cesty I. triedy
Správy

Domáce správy

Súd rozhodol o týraní
Súd rozhodol o týraní psa: 56-ročný muž dostal podmienku na dva roky
Domáce
Odkaz Kuciaka a Kušnírovej:
Odkaz Kuciaka a Kušnírovej: Podľa opozície je záväzkom chrániť právny štát
Domáce
Slovnaft reaguje: Ruskú ropu
Slovnaft reaguje: Ruskú ropu možno dovážať tankermi, ak nebude fungovať Družba
Domáce
Policajti prenasledovali vodiča Audi pod vplyvom drog, spôsobil nehodu pri Čachticiach
Policajti prenasledovali vodiča Audi pod vplyvom drog, spôsobil nehodu pri Čachticiach
Nové Mesto nad Váhom

Zahraničné

Winter frosty day at
Letisko Schwechat opäť v prevádzke: Pre sneženie zrušili 150 letov
Zahraničné
Tragické NEŠŤASTIE na zjazdovke!
Tragické NEŠŤASTIE na zjazdovke! Zrazili sa dvaja lyžiari, žena zomrela na mieste
Zahraničné
Turistický autobus sa prepadol
Turistický autobus sa prepadol na Bajkale: Miestne úrady hlásia sedem obetí
Zahraničné
Ilustračné foto
Dvadsiaty balík sankcií proti Rusku stojí: Veľvyslanci EÚ sa nedokázali dohodnúť
Zahraničné

Prominenti

Premiéra filmu Pod parou.
Bianka Rumanová sa nechala vylepšiť: TAJNÁ plastika v Turecku!
Domáci prominenti
Paris Hilton
Paris Hilton oslávila 45-ku veľkolepo: Jej narodeninový odev vám ODPÁLI DEKEL!
Zahraniční prominenti
Thia Vittek
Zrušené lety stopli aj Thiu Vittek, vracia sa zo Schwechatu domov: Takto to vyzerá v letiskovej hale
Domáci prominenti
Eric Dane s manželkou
POSLEDNÉ FOTO Erica Danea (†53): Smrteľná diagnóza mu zobrala všetky sily... Pohľad naňho láme srdce
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chcete žiť dlhšie? Vedci
Chcete žiť dlhšie? Vedci odhalili, že muži potrebujú kávu a ženy TÚTO nenápadnú potravinu! Genetika nie je rozsudok
Zaujímavosti
Zabudnite na poklesnutý kútik:
Zabudnite na poklesnutý kútik: Mŕtvica môže udrieť aj TAKTO! Ak si všimnete túto zmenu, OKAMŽITE volajte pomoc
Zaujímavosti
Chcete letieť prvou triedou
Chcete letieť prvou triedou lacnejšie? Letuška prezradila triky, ako to dosiahnuť
dromedar.sk
Kolízia alebo omyl? Našli
Kolízia alebo omyl? Našli sme systém NARUBY, ktorý popiera všetky zákony vesmíru! TENTO svet nemal nikdy vzniknúť
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Varovanie SOI: Decathlon sťahuje výrobok určený na záchranu životov, v kritickej chvíli môže zlyhať!
Varovanie SOI: Decathlon sťahuje výrobok určený na záchranu životov, v kritickej chvíli môže zlyhať!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Krutá pravda o slovenských vzťahoch: Peniaze nás rozdeľujú viac, než sme si ochotní priznať! Hádajú sa viac ženy alebo muži?
Krutá pravda o slovenských vzťahoch: Peniaze nás rozdeľujú viac, než sme si ochotní priznať! Hádajú sa viac ženy alebo muži?

Šport

Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Česko
Pokračuje v boji o svoj sen: Colorado povolalo mladého Slováka späť do tímu
Pokračuje v boji o svoj sen: Colorado povolalo mladého Slováka späť do tímu
Zámorské súťaže
Od kapitánskej pásky k rozlúčke, všetko má svoj koniec: Tigran Barseghjan oznámil zásadné rozhodnutie
Od kapitánskej pásky k rozlúčke, všetko má svoj koniec: Tigran Barseghjan oznámil zásadné rozhodnutie
Reprezentácia
Zlá správa pre Slovensko: Tréner Fenerbahce prehovoril o stave Škriniara... Je to veľký problém
Zlá správa pre Slovensko: Tréner Fenerbahce prehovoril o stave Škriniara... Je to veľký problém
Európska liga

Auto-moto

FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy

Kariéra a motivácia

5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
Hľadám prácu
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Rady, tipy a triky
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Motivácia a inšpirácia
Top 10 profesií, ktoré vám v roku 2030 prinesú najvyšší zárobok
Top 10 profesií, ktoré vám v roku 2030 prinesú najvyšší zárobok
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rady a tipy
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Rady a tipy

Technológie

Google práve predstavil Gemini 3.1 Pro: nový AI model výrazne zlepšuje logické uvažovanie a agentné plánovanie
Google práve predstavil Gemini 3.1 Pro: nový AI model výrazne zlepšuje logické uvažovanie a agentné plánovanie
Umelá inteligencia
Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Armádne technológie
Tieto aplikácie z Google Play infikovali viac než 300-tisíc Android zariadení. Zároveň bol backdoor Keenadu predinštalovaný už z výroby v tisícoch zariadení
Tieto aplikácie z Google Play infikovali viac než 300-tisíc Android zariadení. Zároveň bol backdoor Keenadu predinštalovaný už z výroby v tisícoch zariadení
Android
EÚ pritvrdzuje proti čínskej platforme, ktorú masovo používajú aj Slováci. Komisia otvorila formálne konanie
EÚ pritvrdzuje proti čínskej platforme, ktorú masovo používajú aj Slováci. Komisia otvorila formálne konanie
Správy

Bývanie

To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov

Pre kutilov

70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: Vek je pre ne naozaj len číslo
Partnerské vzťahy
Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: Vek je pre ne naozaj len číslo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kalamita sa nenaplnila, ale...
Domáce
Kalamita sa nenaplnila, ale... Čaká nás ďalší ZVRAT v počasí! NEUVERITEĽNÉ, o akú hodnotu sa oteplí
AKTUÁLNE Poplach v Košiciach:
Domáce
AKTUÁLNE Poplach v Košiciach: Nahlásili nebezpečnú látku! Na miesto dorazil aj pyrotechnik
Hrob kráľa ešte ani
Domáce
Hrob kráľa ešte ani nevychladol a už úradovala polícia: Vlámanie do domu rómskeho vládcu!
Zúfalý Danko na viedenskom
Domáce
Zúfalý Danko na viedenskom letisku! Počasie zmarilo jeho cestu na hokej: VIDEO hovorí za všetko

Ďalšie zo Zoznamu