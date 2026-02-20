Parkinson bez trasenia? Až 20 percent pacientov TENTO PRÍZNAK nemá: Sledujte radšej TÝCHTO PÄŤ nenápadných zmien!

USA - Parkinsonova choroba sa nespája len s trasením rúk. Odborníci upozorňujú, že prvé varovné signály sa môžu objaviť aj desaťročia pred stanovením diagnózy a často nemajú nič spoločné s pohybom. Strata čuchu, poruchy spánku, dlhodobá zápcha alebo závraty pri vstávaní môžu byť nenápadným začiatkom vážneho neurologického ochorenia.
Mnohí vnímajú trasenie rúk ako typický varovný príznak Parkinsonovej choroby. Lekári však upozorňujú, že iné, jemnejšie príznaky, sa môžu objaviť dávno predtým, ako sa u pacientov prejavia akékoľvek poruchy pohybu. Ako informuje Daily Mail, v skutočnosti nie je pokojový tras nevyhnutný na stanovenie diagnózy. Prekvapivo až jeden z piatich pacientov s Parkinsonovou chorobou ho vôbec nemá. Táto jedna z najčastejších neurologických porúch na svete vzniká v dôsledku úbytku nervových buniek v oblasti mozgu zodpovednej za tvorbu dopamínu, čiže látky, ktorá pomáha koordinovať pohyby tela.
Ochorenie sa postupne zhoršuje
Jej nedostatok vedie k problémom, ako sú tras, pády a poruchy pohyblivosti. Ochorenie sa postupne zhoršuje, keď odumiera viac buniek, a pacienti môžu mať časom problém zvládať bežné denné činnosti. Na Parkinsonovu chorobu zatiaľ neexistuje liek, no príznaky sa dajú zmierňovať kombináciou prípravkov a fyzioterapie. Odborníci pripomínajú, že čím skôr sa ochorenie diagnostikuje, tým skôr má pacient prístup k liečbe, ktorá môže výrazne zlepšiť kvalitu života. Neurológovia pri stanovení diagnózy zvyčajne sledujú typické pohybové príznaky, ako sú spomalenosť, stuhnutosť a pokojový tras.
Iné, nepohybové príznaky sa však môžu u pacientov prejaviť skôr, aj o viac ako desať rokov. Tieto prejavy sa objavujú v skorom, tzv. prodromálnom štádiu ochorenia a signalizujú jeho pomalý nástup. V období, keď sa začnú prejavovať typické motorické príznaky, môže byť podľa lekárov až 70 percent nervových buniek v časti mozgového kmeňa zodpovednej za vôľové pohyby už odumretých buniek. Avšak nie každý človek s týmito skorými príznakmi ochorie na Parkinsonovu chorobu. Výskum ale naznačuje, že u niektorých ľudí môžu byť prvým varovným signálom. Na čo by sme si teda mali dávať pozor?
Znížená kvalita čuchu
Až 95 percent pacientov s Parkinsonovou chorobou zaznamená pred stanovením diagnózy stratu alebo zníženie kvality čuchu – tzv. anosmiu. Výskum naznačuje, že tento príznak sa môže objaviť približne 20 rokov pred diagnostikovaním ochorenia. Ľudia so stratou čuchu majú až päťnásobne vyššie riziko, že sa u nich v budúcnosti rozvinie Parkinsonova choroba. Strata čuchu môže prebiehať postupne, takže si ju niektorí ani nevšimnú, uvádza profesor Ronald Postuma z McGillovej univerzity v Kanade.
Tichý ZABIJAK mužov udiera NENÁPADNE: Ak robíte TOTO na toalete, okamžite vyhľadajte lekára! Väčšina prichádza neskoro
U niektorých môže viesť k zmene hmotnosti, keďže necítia jedlo a u iných ovplyvňuje náladu. Strata čuchu môže byť mierna alebo úplná a prináša aj bezpečnostné riziká, napríklad neschopnosť zacítiť dym. Vedci sa domnievajú, že súvisí so zmenšením čuchového laloku mozgu. U pacientov sa v tejto oblasti hromadí proteín alfa-synukleín, ktorý sa za normálnych okolností nachádza v bunkách produkujúcich dopamín. Pri Parkinsonovej chorobe sa tieto proteíny zhlukujú a vytvárajú usadeniny, ktoré sa šíria mozgom.
Pozor aj na spánok
Rozprávanie, prudké pohyby, či sadanie si počas spánku môže byť ďalším skorým príznakom Parkinsonovej choroby. Počas fázy REM spánku je telo za normálnych okolností takmer úplne ochromené. U ľudí s poruchou správania v REM spánku však toto ochrnutie chýba, čo spôsobuje, že fyzicky „prežívajú“ svoje sny, dokážu si sadnúť, rozprávať sa, ba dokonca kopať či udierať partnera. Štúdie uvádzajú, že u 50 až 70 percent ľudí s touto poruchou sa do piatich až desiatich rokov rozvinie Parkinsonova choroba alebo príbuzné ochorenie, napríklad demencia s Lewyho telieskami. Ľudia nad 50 rokov s touto poruchou majú až 130-krát vyššie riziko vzniku Parkinsonovej choroby ako tí bez nej.
Zápcha
Zápcha je bežný problém, no dlhodobá, trvajúca niekoľko týždňov, postihuje až dve tretiny pacientov s Parkinsonovou chorobou. Ochorenie zasahuje nervy v tráviacom trakte. V nervových bunkách čriev pacientov boli nájdené zhluky abnormálneho proteínu. Spomalenosť a stuhnutosť svalov môžu ovplyvniť aj svaly črevnej steny, čo spomaľuje posun stolice. Rozsiahla analýza deviatich štúdií ukázala, že ľudia so zápchou majú dvojnásobne vyššie riziko vzniku Parkinsonovej choroby. Iná štúdia sledujúca 6 790 respondentov počas 24 rokov zistila, že tí, ktorí mali stolicu menej ako raz denne, mali vyššie riziko ochorenia. Profesor Postuma uviedol, že aj ľudia so zápchou vo veku 20 či 30 rokov majú zvýšené riziko rozvoja Parkinsonovej choroby, ktoré sa prejaví o 30 až 40 rokov neskôr.
Zvyšujú riziko ÚMRTIA o takmer POLOVICU! Jete ich DENNE a ani netušíte, ako vám v tele NIČIA všetko zdravé
Závraty pri vstávaní
Opakované závraty pri postavení môžu byť skorým príznakom Parkinsonovej choroby alebo demencie. Hoci môže byť ich príčinou dehydratácia či lieky, pretrvávajúci problém naznačuje ortostatickú hypotenziu, čiže pokles krvného tlaku pri zmene polohy. Ak má neurologický pôvod, u približne polovici pacientov sa následne rozvinie Parkinsonova choroba alebo príbuzné ochorenie. Nie všetky prípady však majú neurologickú príčinu. Niektoré štúdie ukazujú, že u pacientov s nevysvetliteľnou ortostatickou hypotenziou bola až u 23 percent do desiatich rokov diagnostikovaná Parkinsonova choroba alebo príbuzné ochorenie. Hoci tieto príznaky neznamenajú, že človek určite ochorie, odborníci zdôrazňujú, že ich netreba podceňovať najmä ak sa objavia v kombinácii alebo pretrvávajú dlhší čas.