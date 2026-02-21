Maďarsko vstupuje do volebného boja: Odštartovala kampaň pred aprílovými parlamentnými voľbami

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku sa v sobotu oficiálne začala kampaň pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 12. apríla. Podľa agentúry MTI nadobudnutím účinnosti pravidiel kampane 50 dní pred voľbami sa otvoril proces nominácie kandidátov.
Kandidáti musia vyzbierať 500 podpisov
Kandidáti majú do 6. marca vyzbierať aspoň 500 odporúčaní od voličov, pričom pravidlá kampane upravujú umiestňovanie plagátov, financovanie a povinnosti médií.
Politickú reklamu môžu uverejňovať len vopred registrované médiá, ktoré nahlásili svoje cenníky Štátnemu kontrolnému úradu (ÁSZ). Verejnoprávne médiá sú povinné zverejňovať zdarma politickú reklamu, komerčné médiá musia v sobotu do 16.00 h oznámiť svoj zámer zverejňovať politickú reklamu Národnej volebnej komisii (NVB).
Voľby budú 12. apríla
Voľby do maďarského Národného zhromaždenia sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026. Na Facebooku to oznámil 13. januára prezident Maďarska Tamás Sulyok. „V súlade s ustanoveniami Ústavy a Zákona o volebnom konaní som uznesením k tejto veci stanovil všeobecné voľby poslancov na rok 2026. Voľby sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026,“ napísal Sulyok. Ako zdôraznil, jedným zo základných pilierov demokracie je právo na slobodnú voľbu a súčasne povzbudil každého, aby ho využil. V Maďarsku upravuje voľbu poslancov príslušný zákon z roku 2011. Voľby sú jednokolové.