Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

Venezuela schválila amnestiu: 379 politických väzňov čoskoro prepustia zo žalárov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

CARACAS - Venezuelské úrady rozhodli o udelení amnestie pre 379 politických väzňov, uviedol v piatok poslanec parlamentu Jorge Arreaza. Oznámenie nasledovalo po prijatí nového zákona podporovaného dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezovou po zosadení Nicolása Madura Spojenými štátmi, informuje o tom AFP.

Venezuelský parlament schválil zákon v noci na piatok. Arreaza doplnil, že 379 osôb by malo byť prepustených do sobotného rána miestneho času. Podľa jeho slov už prokuratúra predložila príslušným súdom žiadosti o udelenie amnestie.

Cieľom je prepustenie opozičných aktivistov

Cieľom zákona, predloženého minulý týždeň, je udeliť všeobecnú a úplnú amnestiu za trestné činy alebo priestupky spáchané v konkrétnych obdobiach od roku 1999, poznačených politicky motivovanými konfliktami vo Venezuele. Vďaka nemu by mohli úrady prepustiť stovky predstaviteľov opozície, aktivistov, obhajcov ľudských práv, novinárov a ďalších, ktorí sa v priebehu posledných 27 rokov stali terčom útokov vládnucej strany.

Nie všetci budú oslobodení

Amnestia sa však nevzťahuje na osoby stíhané alebo odsúdené za podnecovanie vojenských operácií proti krajine. To by podľa AFP mohlo vylúčiť niektorých opozičných lídrov, medzi nimi aj nositeľku Nobelovej ceny za mier Mariu Corinu Machadovú.

Podľa mimovládnej organizácie Foro Penal opustilo väznice od začiatku januára, keď dočasná vláda oznámila podmienené prepúšťanie, 448 politických väzňov. Pred piatkovým oznámením ich bolo podľa organizácie stále vo väzení približne 650.

Viac o téme: ZákonPrepustenieAmnestiaVenezuelaPolitickí väzni
Nahlásiť chybu

