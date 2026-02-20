Zrušené lety stopli aj Thiu Vittek, vracia sa zo Schwechatu domov: Takto to vyzerá v letiskovej hale

BRATISLAVA - Thia Vittek mala dnes odletieť do Milána, kde sa mal jej spev rozozvučať na záverečnej párty v Casa Slovacca. Zrušené lety kvôli nepriaznivému počasiu ju však vrátili z viedenského letiska späť na Slovensko.
Na letisku vo Schwechate uviazli stovky cestujúcich. Slovenskí fanúšikovia sa nevedia dostať do Milána na hokejový zápas letecky. O odpratávanie snehu a odmrazovanie sa stará približne 200 pracovníkov a viac ako 100 vozidiel. Za posledných 12 hodín bolo odstránených približne 15 000 ton snehu, stále to však nestačí na štart lietadiel. Problém je aj ísť autom, pretože kvôli počasiu uzatvárali aj časti diaľnice smerom do Milána.
Táto apokalypsa zabrzdila aj Thiu Vittek (18), ktorá má spievať na záverečnej párty v Miláne. Tá je aktuálne aj s mamou Patríciou naspäť na ceste do Bratislavy: „Na letisku sú štáby a masa ľudí,“ napísala nám Patrícia z auta. Či sa im podarí dostať do Milána, je zatiaľ vo hviezdach: „Teraz sa musíme dostať domov a veriť, že buď z Bratislavy alebo Budapešti alebo večer z Viedne,“ konštatovala Patrícia s tým, že Slovakia Travel aj agentúra Mertel sa snažia extrémne pracovať na tom, aby sa tam nejakým spôsobom dostali.
Obe si chceli pozrieť nielen dnešný dôležitý zápas Slovensko-USA, hlavnou misiou cesty do Milána bolo vystúpenie Thie v Casa Slovacca. „No, hokej asi nestíhame naživo. No aj tak veríme, že vyhráme a my odletíme, aj keby cez Kubu,“ napísala Patrícia, ktorá nemá vo zvyku sa vzdávať.
