Krásna Simanová v obkľúčení hokejistov: To je úlovok! Fotka so Slafkovským v Miláne je top

BRATISLAVA – Simona Simanová v zajatí športovcov! Moderátorka sa z dejiska Olympiády vrátila plná emócií a nadšenia.
Slovensko žije športom! Casa Slovacca je miestom, kde Slovensko počas zimných olympijských hier ožíva naplno. Je miestom stretnutí športovcov, partnerov, fanúšikov aj návštevníkov z celého sveta, miestom, kde sa naplno žije heslom slovenskej olympijskej výpravy "Držíme spolu". Priestor plný atmosféry, pohostinnosti a emócií, kde sa stretávajú chute, hudba, tradície aj moderný duch našej krajiny. Návštevníkom ponúka celodenný program, priame prenosy olympijských disciplín, živé hudobné a folklórne vystúpenia, ako aj priestor na networking a osobné stretnutia.
Nedávno sa plná nadšenia a pozitívnej energie vrátila z Milána aj moderátorka STVR Simona Simanová: „Ďakujem za krásnu príležitosť, že som mohla byť súčasťou Casa Slovacca na zimnej olympiáde. Bol tam skvelý program aj organizácia, prišlo mnoho známych tvárí a ľudia mali možnosť stretnúť olympionikov. Bol to pre mňa zážitok, pretože to bola moja prvá olympiáda, aj keď pracovne,“ vyjadrila sa pre Topky.sk.
„Moderovala som Národný deň Slovenska a Slovensko-Taliansky deň za účasti delegácií z oboch krajín. A veľmi sa teším, že som stihla aj zápasy našich hokejistov, ktorým fandil nielen celý štadión, ale aj celé Slovensko,“ tešila sa a poslala nám medzi inými aj fotku, na ktorej pózuje asi s najväčším hokejovým magnetom Jurajom Slafkovským. „Celý tím hráčov zavítal aj do Slovenského domu, takže som ich stretla aj osobne. Sú to veľmi milí a šikovní chalani, tých starších, ako napr. trénera, poznám dlhšie. Budem im veľmi držať palce, aby sa im darilo aj v ďalších zápasoch,“ povedala s nadšením Simona Simanová.
Množstvo fanúšikov neváhalo a prišlo podporiť slovenských športovcov, čo zhodnotila aj moderátorka slovami: „V Miláne som počula slovenčinu všade… Šport mám rada, roky som cestovala na všetky tenisové grandslamy a turnaje, ale na olympiáde som bola prvýkrát,“ uzavrela Simanová, ktorá si zrejme nenechá ujsť ani najbližší zápas slovenského tímu s Nemeckom, ktorý začína o chvíľu. Ste pripravení držať palce?