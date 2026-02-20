Zúfalý Danko na viedenskom letisku! Počasie zmarilo jeho cestu na hokej: VIDEO hovorí za všetko

VIEDEŇ - Ani tam nechoďte. Cestujúcim ktorí dnes mali odlietať z viedenského letiska, počasie nepraje. Pre husté sneženie museli zrušiť alebo odložiť desiatky letov, ľudia uviazli na letisku. Niektorí to vzdali a ak mohli, išli radšej domov. Medzi nich patrí aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý sa chystal na hokej do Milána, nakoniec sa však bude musieť uspokojiť len s televíznou obrazovkou.
"Priatelia, tešil som sa na hokej do Milána," povedal vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Jeho plány však zmarilo počasie. "Do Viedne ani nechoďte, skolabovalo letisko, takže budem sledovať hokej doma," povedal vo video natočenom priamo na letisku. A hoci si večerný semifinálový hokejový zápas našej reprezentácii proti USA pozrie len na televíznej obrazovke, tak verí, že to dopadne úspešne a verí, "že to dáme."
Viedenské letisko Schwechat dnes dočasne na niekoľko hodín prerušilo prevádzku pre husté sneženie. Pre nepriaznivé počasie zrušili celkovo 150 letov. Fungovať začalo až v piatok napoludnie.
Približne 100 zrušených spojov sa týkalo spoločnosti Austrian Airlines. Viaceré dopoludňajšie prílety presmerovali na okolité letiská. Počas zvyšku dňa nemožno vylúčiť ďalšie meškania ani rušenie letov. Obmedzenia zasiahli približne 13 000 cestujúcich.