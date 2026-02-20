Hrob kráľa ešte ani nevychladol a už úradovala polícia: Vlámanie do domu rómskeho vládcu!

KOŠICE - Náhly odchod niekdajšieho rómskeho kráľa Róberta Botoša ranil verejnosť a v Košiciach sa s ním počas tohto týždňa rozlúčili. Čakalo sa všeličo, keďže pohreb týchto významných rómskych predstaviteľov má svoje trádície aj nástrahy. Aj preto Botošovi vraj do truhly nedali žiadne veľké cennosti. Podcenili však zrejme jeho vlastný dom, v ktorom prebýval. Prakticky len niekoľko hodín po pohrebe sa doňho niekto vlámal!
Televízia JOJ zmapovala celú udalosť v reportáži. Rodina sa ešte spamätávala z rozlúčky s veľavýznamným predstaviteľom tejto etnickej skupiny. Ich vodca odišiel po mozgovej príhode, pričom bol hospitalizovaný vo Východoslovenskom ústave srdcovo cievnych chorôb (VÚSCH). V ňom Botoš aj navždy vydýchol. Aj tam, okrem iného, zasahovala polícia.
Nečakané okolnosti úmrtia rómskeho kráľa: Do srdcového ústavu po jeho skone nabehli POLICAJTI!
Tá mala o prácu postarané aj deň po pohrebe Róberta I. Toho na večnosť ulicami Košíc odprevadili dva páry bielych koní v presklennom koči s truhlou.
Rodina zrejme očakávala komplikácie, no zrejme netušili, že už v tom čase sa zrejme v niekoho hlave zrodil nápad vlámať sa do domova zosnulého kráľa. Páchateľ sa podľa televízie rozhodol pre čin v piatok 20. februára nadránom, kedy neznámy lupič vošiel do domu cez okienko pivnice.
Von mal vyjsť s plným batohom ukradnutého bohatstva. Ukázalo sa však, že išlo len o vidinu veľkého zárobku. Odcudzená bola len drobná hotovosť a dokumenty. Okrem iného bol páchateľ nasnímaný aj bezpečnostnou kamerou.
O nekalých plánoch už vedeli vraj krátko po pohrebe
K prípadu mal čo povedať aj syn zosnulého rómskeho kráľa Róbert Princo Botoš. "My sme pripravení na všetko, teraz už nič sa nestane lebo celý dom bude neustále strážený, zabezpečení budeme," povedal televízii Princo Botoš. "Už po pohrebe sa to dialo. Vieme, že boli plány, že sa také niečo bude chystať," pokračuje.
Už počas dňa, kedy sa mal pohreb konať, sa pritom skloňoval prípad zosnulého predchádzajúceho rómskeho kráľa Pavla Stojku zo Senca, ktorého pochovali do hrobu s drahým alkoholom, kartami a britvou. Jeho otca Juraja Čuriho Stojku pochovali s ešte väčšími cennosťami a o dva dni po pohrebe našli vykradnutý hrob. Bol totiž pochovaný so šperkami zo zlata a s peniazmi.
K zvykom rómskych pohrebov sa vyjadril aj brat rómskeho "monarchu" Karol Poliak. "My nedávame nič do hrobov a v dome tak isto, na čo to budeme robiť, veď máme sejf, chodíme do banky tak všetko nám tam držia, len hlúpy, primitívny človek si môže myslieť, že niečo bude v dome," povedal televízii Poliak.