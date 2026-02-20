POSLEDNÉ FOTO Erica Danea (†53): Smrteľná diagnóza mu zobrala všetky sily... Pohľad naňho láme srdce

LOS ANGELES - Americký herec Eric Dane prehral vo veku 53 rokov boj s vážnym neurologickým ochorením. Pohľad naňho v posledných mesiacoch už lámal srdce.
Eric Dane patril medzi úspešných amerických hercov, ktorí sa objavili v mnohých filmových a televíznych projektoch. Diváci ho mohli vidieť napríklad v seriáloch Klinika Grace, Chirurgovia, Čarodejnice či Eufória. Narodil sa 9. novembra 1972 v San Franciscu. Keď mal sedem rokov, prišiel o otca po tragickej udalosti.
Má mladšieho brata a vyrastal v židovskej viere. S manželkou Rebeccou Gayheart mal dve dcéry. Vo februári 2018 podala Gayheart po štrnástich rokoch manželstva žiadosť o rozvod, no v roku 2025 požiadala o jeho stiahnutie. Krátko nato herec oznámil vážnu diagnózu – amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS).
Prvé príznaky sa objavili začiatkom roka 2024 a do júna 2025 úplne stratil funkciu pravej ruky a paže. Posledné fotografie z verejnosti sú dostupné z októbra. Pohľad naňho už lámac srdce. Herec sa doslova strácal pred očami a bol odkázaný na invalidný vozík. Dňa 19. februára 2026 zomrel vo veku 53 rokov na komplikácie spojené s týmto ochorením.
„Svoje posledné dni strávil v kruhu svojich drahých priateľov, obklopený oddanou manželkou a dvomi krásnymi dcérami, Billie a Georgiou, ktoré boli stredobodom jeho sveta,“ uvádza sa vo vyhlásení. O jeho úmrtí informoval ako prvý magazín People.