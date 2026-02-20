Zabudnite na poklesnutý kútik: Mŕtvica môže udrieť aj TAKTO! Ak si všimnete túto zmenu, OKAMŽITE volajte pomoc

LONDÝN - Strata schopnosti čítať patrí k mimoriadne zriedkavým prejavom mozgovej príhody. Šesťdesiattriročný Gordon Robb nemal žiadne typické varovné signály, o to viac dnes upozorňuje na dôležitosť všímať si aj nezvyčajné zmeny zdravotného stavu.
Keď sa Gordon Robb jedného septembrového popoludnia venoval práci v záhrade, nič nenasvedčovalo tomu, že práve prekonáva mozgovú príhodu. Necítil slabosť v končatinách, nemal poklesnutý kútik úst ani problémy s rečou. Jediná zvláštnosť prišla vo chvíli, keď si chcel prečítať e-maily v mobile – text síce videl, no nedával mu žiadny zmysel. Mal pocit, akoby bol napísaný v cudzom jazyku.
Šesťdesiattriročný muž zo škótskeho Bonnyriggu to najskôr pripisoval únave po prebdenej noci. Až keď nasledujúci deň nedokázal prečítať pokyny na obrazovke bankomatu, rozhodol sa vyhľadať lekára. K urgentnému vyšetreniu ho napokon prinútila príbuzná, ktorej manžel len niekoľko týždňov predtým náhle zomrel na mozgovú príhodu. V nemocnici lekári odhalili krvácanie do mozgu – hemoragickú formu mozgovej príhody.
Jeden z najvzácnejších príznakov
Práve izolovaná neschopnosť rozpoznávať písaný text patrí k najvzácnejším príznakom. Podľa odborníkov sa vyskytuje u menej než jedného percenta pacientov v čase, keď príhoda prebieha. Väčšina ľudí si pritom mozgovú príhodu spája s pravidlom FAST – pokles tváre, slabosť rúk, porucha reči a nutnosť okamžite volať pomoc.
V Spojenom kráľovstve postihne mozgová príhoda každoročne približne 100-tisíc ľudí a patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí aj dlhodobej invalidity. Najbežnejšia je ischemická forma spôsobená upchatím cievy krvnou zrazeninou alebo aterosklerotickým plátom. Robb však utrpel hemoragickú príhodu, pri ktorej cievka v mozgu praskne a krv poškodzuje okolité tkanivo.
Ignorovanie nezvyčajných príznakov môže byť nebezpečné
„Cítil som sa ako podvodník na oddelení pre pacientov po mozgovej príhode, pretože som sa okrem čítania cítil úplne normálne,“ priznáva dnes. Zároveň upozorňuje, že práve ignorovanie nezvyčajných príznakov môže byť nebezpečné. Bez rýchlej liečby by podľa vlastných slov chodil s „časovanou bombou v hlave“.
Tichý ZABIJAK mužov udiera NENÁPADNE: Ak robíte TOTO na toalete, okamžite vyhľadajte lekára! Väčšina prichádza neskoro
Jeho stav sa postupne zlepšuje, čítanie je však pomalšie a občas hľadá správne slová v rozhovore. Aj preto sa zapojil do klinickej štúdie financovanej Britskou nadáciou pre srdce, ktorá skúma, či lieky proti zrážaniu krvi – napríklad klopidogrel alebo aspirín – dokážu znížiť riziko ďalšej mozgovej príhody či infarktu aj u pacientov po krvácaní do mozgu. Výsledky doterajších výskumov naznačujú, že tieto lieky môžu byť bezpečné.
Pozor aj na tieto varovné signály
Odborníci zároveň zdôrazňujú, že mozgová príhoda sa nemusí prejaviť len „učebnicovými“ príznakmi. Varovným signálom môže byť aj náhla strata zraku, silná bolesť hlavy, závraty, znecitlivenie jednej polovice tela či problémy s prehĺtaním. „Ak máte pocit, že sa s vaším telom deje niečo nezvyčajné, vyhľadajte pomoc – pri mozgovej príhode rozhodujú minúty,“ upozorňujú lekári.
Zvyšujú riziko ÚMRTIA o takmer POLOVICU! Jete ich DENNE a ani netušíte, ako vám v tele NIČIA všetko zdravé
Robb dnes hovorí o veľkom šťastí. Nielen preto, že následky uňho nie sú výrazné, ale aj preto, že môže svojím príbehom pomôcť zvýšiť povedomie o menej známych príznakoch ochorenia, ktoré každoročne mení životy tisícov ľudí.