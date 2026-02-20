Kolízia alebo omyl? Našli sme systém NARUBY, ktorý popiera všetky zákony vesmíru! TENTO svet nemal nikdy vzniknúť

LONDÝN - Astronómov prekvapil nezvyčajný planetárny systém nachádzajúci sa okolo červenej trpasličej hviezdy LHS 1903. Namiesto očakávaného poradia sa na jeho vonkajšom okraji nachádza malý kamenný svet. Objav, na ktorom sa podieľali vedci z University of Warwick s využitím satelitu Cheops od European Space Agency, môže zmeniť naše chápanie vzniku planét.
Vedcov zmiatol bizarný planetárny systém, ktorý vyzerá tak ako keby bol „zložený naopak, zvnútra von.“ Zahŕňa štyri planéty obiehajúce okolo chladnej, slabo svietiacej červenej trpasličej hviezdy LHS 1903. Zvyčajne je to tak, že planéty najbližšie k hviezde sú kamenné, zatiaľ čo tie vzdialenejšie sú plynné. Napríklad v našej Slnečnej sústave sú Merkúr a Mars kamenné a Jupiter a Neptún sú plynné, informuje Daily Mail.
Tento nový systém porušuje túto zaužívanú schému
Odborníci z University of Warwick však s úžasom zistili, že tento nový systém porušuje túto zaužívanú schému. Poradie totiž začína kamennou planétou, po ktorej nasledujú dve plynné a najvzdialenejšia planéta je opäť kamenná. „Tento zvláštny nesúlad z neho robí jedinečný systém naruby,“ uviedol šéf tímu Thomas Wilson. „Kamenné planéty sa zvyčajne netvoria ďaleko od svojej domovskej hviezdy, za hranicou plynných svetov.“ Bežne sú telesá najbližšie k hviezde kamenné preto, lebo hviezdne žiarenie odfúkne ich plynnú atmosféru a zanechá za sebou husté, pevné jadrá.
Planéty vo vzdialenejších oblastiach systému si dokážu svoje plynné atmosféry udržať. Tím využil pri pozorovaní satelit Cheops od European Space Agency (ESA). Jeho členovia sa spočiatku domnievali, že kamenné a plynné planéty si mohli vymeniť miesta, alebo že kamenná planéta prišla o svoju atmosféru pri kolízii. Tieto možnosti však čoskoro vylúčili. Namiesto toho našli dôkazy, že nevznikli v rovnakom čase, ale postupne – od tej najvnútornejšej až po najvzdialenejšiu. „V čase, keď sa formovala táto posledná vonkajšia planéta, mohol byť už systém bez plynu, ktorý sa považuje pre vznik planét za kľúčový,“ vysvetlil Wilson.
„A predsa tu máme malý kamenný svet, ktorý odporuje očakávaniam. Zdá sa, že sme našli prvý dôkaz planéty, ktorá vznikla v prostredí ochudobnenom o plyn.“ Stále je nejasné, či je tento zvláštny systém ojedinelým prípadom alebo či existujú aj ďalšie, jemu podobné. „V tom, ako planéty vznikajú a vyvíjajú sa, je stále veľa neznámeho,“ povedal Maximilian Günther, vedec projektu Cheops v ESA. „Hľadanie takýchto indícií na vyriešenie tejto skladačky je presne to, na čo bol CHEOPS navrhnutý.“