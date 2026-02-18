Svetoznáma Češka Tereza Maxová si VZALA Turka: Vzťahy v netradičnej rodine! Aha, čo hovoril svokor

BRATISLAVA - Hoci Tereze Maxovej život už roky pripomína život svetobežníka, v jednej veci má jasno. Keď raz príde čas spomaliť, zostarnúť by chcela doma – v rodných Čechách. Čo na to jej turecký manžel?
Topmodelka Tereza Maxová sa objavila na prestížnom Beauty Balle a opäť potvrdila, že šarm ani krása jej rozhodne nechýbajú. Tereza zažiarila v krásnej smotanovej róbe, no roky už žiari aj popri svojom tureckom manželovi, s ktorým má dve deti, dcéru Minu a syna Aidena. Dvojica oslávi tento rok neuveriteľné dvadsiate výročie svadby a všetko nasvedčuje tomu, že im to klape.
Keď prišla reč na to, kde by chcela Tereza so svojim manželom Burakom Öymenom zostarnúť, modelka prekvapila. Slnečné Turecko to totiž zrejme nebude. „On má Prahu veľmi rád, žil tam, keď mal jedenásť rokov, jeho rodičia boli diplomati v Prahe, má na to krásne spomienky. Praha je krásna, je to ani malé ani veľké mesto, všade chodíme pešo, má históriu a pre mňa aj veľa sentimentu. Mám tam svoju rodinu, je to bezpečné mesto a on je tam tiež veľmi rád.“
A čo na to jeho turecká rodina a priatelia – že má doma známu blondínku? Tereza prezradila, že ju nevnímajú len cez titulky a fotky. „Ja myslím, že oni veľmi oceňujú tú moju charitatívnu činnosť… jeho otec je diplomat, dlhodobo pracoval v NATO a UN, dlhodobo bol aktívny, píše knihy, prednáša na univerzitách… a keď sa stretol s nejakým českým politikom a hovoril, že náš si vzal Terezu Maxovú, tak bolo: tú my poznáme, tá má tú nadáciu… Tak si myslím, že oni sú radi. A ja som typ, ktorý je veľmi rodinný, rodinu neustále stmeľujem.“
Tereza patrí bezpochyby k najkrajším Češkám a tak prišla reč aj na večnú tému – či to majú krásne ženy v živote jednoduchšie. „Myslím, že to tak nie je... že ženy to majú v živote zložitejšie. Hovorí sa, že priemerný muž lepšie vidí než počuje, tak neviem, či to bude tým. Ale myslím, že každá sme niečím krásna. Krása má niekoľko podôb a myslím, že my sa musíme sami sebe páčiť a cítiť sa dobre vo svojom tele.“ Modelka si však v rozhovore zaspomínala aj na začiatky svojej kariéry – a naznačila, že nie vždy to bolo také ružové, ako si mnohí myslia...