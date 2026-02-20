Olympiáda 2026 Trapas v priamom prenose: Slávna reportérka baví internet! Totálne pod parou bľabotala o leguánoch

MILÁNO - Zimná olympiáda v Taliansku má novú hviezdu, ktorá však nestojí na stupňoch víťazov. Austrálska športová reportérka Danika Masonová sa stala hitom internetu po tom, čo nezvládla kombináciu mrazu, vysokej nadmorskej výšky a pár drinkov pred živým vstupom. Jej bľabotanie o cenách kávy a leguánoch sledovali milióny ľudí, pričom sa k celému incidentu musel vyjadriť aj samotný austrálsky premiér.
Danika Masonová patrí medzi najuznávanejšie športové tváre v Austrálii, no jej stredajší vstup do ranného vysielania televízie Channel 9 vošiel do dejín žurnalistiky z tých nesprávnych dôvodov. Diváci si okamžite všimli jej sklenený pohľad a poriadne zapletajúci sa jazyk.
Miesto odborných informácií začala Danika riešiť témy, ktoré so športom nemali nič spoločné. „Úprimne povedané, cena kávy je tu celkom fajn. Je to skôr cena kávy v USA, na ktorú si budeme musieť zvyknúť. A nie som si istá s tými leguánmi, kam tým vlastne mierime?“ pýtala sa zmätene moderátorov v štúdiu, kým oni vybuchovali smiechom.
Drsná sebakritika
Keď video zaplavilo sociálne siete, reakcie sa rozdelili na dva tábory. Kým jedni ju chválili, že sa aspoň dobre baví, iní žiadali okamžitý vyhadzov za neprofesionalitu. Danika sa k situácii postavila čelom a hneď nasledujúci deň sa v priamom prenose verejne ospravedlnila.
„Úplne som neodhadla situáciu. Nemala som piť alkohol, najmä v týchto podmienkach – je tu zima, sme vo vysokej výške a to, že som nemala večeru, mi tiež nepomohlo. Beriem za to plnú zodpovednosť, toto nie je štandard, ktorý pre seba nastavujem,“ priznala úprimne s tým, že sa za svoje správanie hanbí.
Zastal sa jej aj premiér
Zatiaľ čo mnohí zamestnávatelia by za alkohol v práci siahli po výpovedi, Danika má nečakaného spojenca. Austrálska politická špička sa za ňu postavila. Premiér Anthony Albanese v oficiálnom vyjadrení uviedol, že je „pro-Danika“. „Je to legenda. Bola unavená, bojuje s časovým posunom a jet lagom... nie je tu čo riešiť,“ vyhlásil premiér, čím v podstate zastavil akékoľvek úvahy o jej potrestaní.
Podobne reagovali aj jej kolegovia v štúdiu, ktorí ju označili za tvrdého pracanta, ktorému sa raz za čas môže stať prešľap.