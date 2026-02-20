Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Štát si posvietil na operátorov: Ktorý z nich vyšiel cenovo najlepšie? Veľká TABUĽKA o paušáloch a dátach!

BRATISLAVA - Ak vás zaujíma, či sa aj štát venuje porovnaniu výhodnosti ponúk jednotlivých mobilných operátorov, tak vedzte, že je to tak. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zostavil za posledné obdobie tabuľku, z ktorej vyplýva, ako si cenovo viedli jednotliví hráči na slovenskom mobilnom trhu.

Úrad sa zameral výlučne na ceny – hodnotil dátové balíčky aj kombinácie dát a volaní. Údaje sú platné k minulému mesiacu a podľa úradu zostávajú aktuálne, keďže operátori svoje ponuky medzitým výraznejšie nemenili.

Najlacnejšie ponuky? Najmä 4ka a O2

Z pohľadu čistej ceny vyšli najlepšie ponuky operátorov 4ka a O2 Slovakia. Do hodnotenia sa započítali aj dcérske či partnerské značky – Radosť a Tesco mobile.

Orange Slovensko a Slovak Telekom sa medzi najlacnejšími balíčkami neobjavovali.

Regulátor pracoval s dvanástimi produktovými "košmi". V piatich prípadoch išlo výlučne o dátové balíčky, v siedmich o kombináciu dát a volaní. Vždy sa vyberala najlacnejšia dostupná ponuka daného operátora.

Úrad však nehodnotil kvalitu siete, pokrytie, zákaznícku podporu ani zľavy za kombinovanie služieb. Nezohľadnil individuálne či neveľmi dostupné ponuky. Výslednú cenu môžu v praxi výrazne ovplyvniť balíky služieb alebo akciové podmienky.

Telekom síce ponúkol zaujímavé programy Swipe, tie sú však určené iba mladým používateľom, preto ich regulátor do porovnania nezaradil.

Podobne Orange má špeciálne paušály pre deti, študentov či seniorov, ktoré sa do analýzy tiež nezapočítavali.

 

Pri dátových balíčkoch dominovala 4ka

4ka získala hneď dve prvenstvá:

  • 1 GB dát za 2 eurá
  • 50 GB dát za 16 eur

O2 bodovalo s predplatenou kartou O2 Voľnosť a úspech zaznamenala aj značka Radosť.

Tu však nezohrávala dôležitosť len cena.

Radosť: Rýchlosť je obmedzená na 20/20 Mbit/s, po 100 GB klesá na 2/1 Mbit/s. Najvyšší balík za 23 eur ponúka neobmedzené volania aj dáta.

4ka: Vlastná 4G sieť pokrýva približne 87 percent populácie, zároveň využíva aj sieť Orangeu (97 percent). Pri neobmedzených paušáloch je limit 300 GB dát, v sieti konkurenta oficiálne 20 GB (neoficiálne sa spomína vyšší limit).

Tesco mobile: Výhodnejšie ceny platia pri aktivácii s Clubcard, registrácia je bezplatná.

Verdikt? Veľkým rozdielom je aj pokrytie, pri 5G 4ka zaostáva

Rozhodovanie Slovákov tak nakoniec môže ovplyvniť aj dostupnosť siete v konkrétnom regióne. Najvyššie 5G pokrytie deklaruje O2 – 99,76 percent populácie. Telekom uvádza 99,1 percent, Orange 89,8 percent. Najmladší operátor 4ka hovorí o dostupnosti 5G pre 51 percent populácie.

Platí však, že operátor s najvyšším celkovým pokrytím nemusí mať v každej lokalite najlepšiu kvalitu siete. Situácia sa môže výrazne líšiť podľa regiónu.

