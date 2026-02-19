Thia Vittek takmer plakala od šťastia: Jej reakcia pred odletom do Milána nemá chybu!

BRATISLAVA – Thia Vittek nemôže byť šťastnejšia! Už v piatok odlieta do Milána, kde sa jej spev rozozvučí na záverečnej párty v Casa Slovacca.
Slovensko aj celý svet už dlhšie žije športom. V Taliansku sa na Zimných olympijských hrách stretli najlepší športovci z celého sveta, aby svojimi výkonmi potvrdili svoju jedinečnosť. Priamo v centre Milána sa však Slovensko predstavuje aj prostredníctvom vlastnej národnej prezentácie. Casa Slovacca je priestor, kde sa prirodzene prepájajú šport, kultúra a cestovný ruch. Počas každodenného programu sa tam vystriedalo množstvo osobností a kým slávnostné otvorenie Casa Slovacca patrilo Petrovi Saganovi, ktorý práve v Taliansku začínal svoju profesionálnu kariéru, na záverečnom ceremoniáli si niekoľko minút "ukradne" Thia Vittek, ktorá 21. februrára zaspieva na záverečnej párty.
„Thia Vittek je mladá a mimoriadne talentovaná speváčka a veľmi sa tešíme, že práve ona vystúpi na záverečnej párty v Casa Slovacca. Jej prejav, energia a autentickosť prirodzene zapadajú do konceptu, ktorým sa slovenský dom počas celého času v Miláne prezentoval. Zároveň veríme, že je dôležité dávať priestor aj mladým talentom, aby sa mohli ukázať svetu – a Thia je presne takýmto hlasom novej generácie,“ ozrejmila Patrícia Rusek, riaditeľka agentúry Mertel, ktorá projekt organizačne zabezpečuje.
Thia po oznámení tejto ponuky takmer plakala od šťastia a jediné slová, na ktoré sa zmohla, boli: „Áno, jasné...Teraz ideme, letíme... či čo?“ Spolu s ňou odlieta v piatok ráno do Milána aj jej mama Patrícia Vittek, ktorá svoje dcéry podporuje na každom kroku a najviac ako sa len dá...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%