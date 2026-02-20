Tragické NEŠŤASTIE na zjazdovke! Zrazili sa dvaja lyžiari, žena zomrela na mieste

HARRACHOV - Na českej zjazdovke v Harrachove došlo v piatok popoludní k tragickej zrážke dvoch lyžiarov. Napriek okamžitému zásahu záchranárov žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a zomrela priamo na mieste. Prípad už vyšetrujú kriminalisti, ktorí zisťujú presné okolnosti nešťastia.
"V piatok, približne hodinu po poludní, prijali policajti na linke 158 oznámenie o zrážke dvoch lyžiarov – muža a ženy – na zjazdovke v Harrachove. Napriek maximálnemu úsiliu záchranárov lyžiarka na mieste podľahla zraneniam," informovala policajná hovorkyňa Dagmar Sochorová v Týdenníku policie.
DRAMATICKÉ zábery z lyžiarskeho strediska! VIDEO Dieťa viselo z lanovky, potom nasledoval tvrdý PÁD
Česká polícia dodáva, že na určenie presnej príčiny smrti bude nariadená súdna pitva. Všetky okolnosti tejto tragédie momentálne vyšetrujú semilskí kriminalisti v spolupráci s harrachovskými policajtmi.