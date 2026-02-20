Kalamita sa nenaplnila, ale... Čaká nás ďalší ZVRAT v počasí! NEUVERITEĽNÉ, o akú hodnotu sa oteplí

BRATISLAVA - Očakávaná snehová kalamita na západnom Slovensku sa napokon nekoná. Sneženie, ktoré malo zasiahnuť najmä Bratislavu, dorazilo v slabšej podobe a jeho ťažisko sa presunulo tesne za hranice. Kým západ krajiny hlási menej snehu, než predpovede naznačovali, počasie sa už pripravuje na ďalší výrazný zvrat – po mrazivej sobote príde začiatkom týždňa prudké oteplenie, ktoré zdvihne teploty až o tridsať stupňov.
Najnovšie nowcastingové modely priniesli výraznú zmenu v očakávanom vývoji sneženia na západnom Slovensku. Kým ešte vo štvrtok večer predpovede naznačovali, že Bratislavu a priľahlé okresy zasiahne výraznejšia snehová nádielka, realita bola napokon miernejšia. Sneh síce na krajnom západe padá, no jeho hlavné ťažisko sa presunulo len pár kilometrov za naše hranice, píše iMeteo.sk.
V Bratislave a okolí spadlo do dnešného rána približne o polovicu menej snehu, než modely pôvodne predpokladali. Najviac ho pribudlo v západných častiach mesta, približne okolo 10 centimetrov. Vyššia teplota, než sa očakávalo, spôsobila slabšiu intenzitu sneženia aj rýchlejšie topenie pokrývky. O niečo lepšie podmienky hlásia okresy Malacky a Pezinok, kde je snehu miestami viac než v hlavnom meste.
Hlavná vlna sa odsunula nad Rakúsko a Maďarsko
Sneženie na krajnom západe pokračovalo aj v piatok ráno, no jeho hlavná vlna sa postupne odsúvala. Zrážky súvisia s tlakovou nížou nad Jadranom, ktorá často prináša výrazné snehové situácie, tentoraz však jej vývoj opäť potvrdil nevyspytateľnosť. Niektoré južné regióny zasypalo viac snehu, než sa čakalo, no západ krajiny zaostal za pôvodnými očakávaniami.
Najnovšie výpočty ukázali posun ťažiska sneženia o 20 až 30 kilometrov juhozápadne – nad Rakúsko a západné Maďarsko. Bratislava sa tak ocitla len na okraji hlavnej zrážkovej oblasti. Za hranicami však bude sneženie naďalej naberať na intenzite. V Rakúsku a západnej časti Maďarska môže pribudnúť ešte viac než 10 centimetrov nového snehu. Husté sneženie v piatok ráno dokonca dočasne zastavilo prevádzku na viedenskom letisku Schwechat.
V piatok je v Bratislave ale mrazivo. Pocitová teplota -10 °C bola v piatok krátko pred 14:00 h na bratislavskej Kolibe. "Fúka tu čerstvý severozápadný vietor a teplota vzduchu je cca -2 st. Ešte menej je na pocit na Malom Javorníku, iba -13 °C," informoval SHMÚ. Výrazne teplejšie a aj na pocit príjemnejšie je na opačnom konci juhozápadného Slovenska, už na hranici so stredným Slovenskom. Konkrétne v Dudinciach bolo popoludní 6 stupňov Celzia a pocitová teplota je blízka reálnej.
Ďalší zvrat v počasí
Cez víkend v sobotu klesne nočná teplota až k -19 °C, pričom denné teploty sa budú pohybovať od -1 do 4 stupňov Celzia, v nedeľu môže vystúpiť na 6 stupňov. Opäť sa môže vyskytnúť dážď a sneh, na niektorých miestach aj dážď so snehom.
Od začiatku budúceho týždňa bude počasie v našej oblasti ovplyvňovať frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorá sa prehĺbi nad Pobaltím a Fínskom. Počas dňa bude upršané počasie, no má sa výrazne otepliť. Už v pondelok vystúpia teploty na 13 °C. Takéto denné teploty sa budú držať aj nasledujúce dni, pričom vo štvrtok meteorológovia predpovedajú až 15 °C. "Obdobie bude ako celok teplotne nadnormálne," uvádzajú. Keď si porovnáme nočné teploty v sobotu a denné v pondelok, teploty urobia skok cez neuveriteľných 30 °C.