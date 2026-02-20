Chcete žiť dlhšie? Vedci odhalili, že muži potrebujú kávu a ženy TÚTO nenápadnú potravinu! Genetika nie je rozsudok

LONDÝN - Strava šitá na mieru podľa pohlavia môže výrazne ovplyvniť dĺžku života. Kým ženám prospievajú celozrnné obilniny v štýle stredomorskej diéty, mužom môže pomôcť pravidelné pitie kávy a jedálniček znižujúci riziko cukrovky.
Ženy by mali do svojho jedálnička častejšie zaradiť quinou, muži by si naopak mali dopriať viac kávy. Vyplýva to z rozsiahlej štúdie, ktorá analyzovala stravovacie návyky viac než 100-tisíc ľudí vo Veľkej Británii. Podľa vedcov môže správne nastavená diéta predĺžiť život až o tri roky. Výskumníci z Queen Mary University of London a Tongji Medical College sledovali päť typov zdravých stravovacích režimov a ich vplyv na úmrtnosť. Všetky mali spoločné vyšší príjem ovocia, zeleniny a zdravých tukov a obmedzenie spracovaného mäsa. Ukázalo sa však, že najväčší prínos majú rozdielne pre ženy a mužov, uvádza Daily Mail.
Pre ženy je najvhodnejšia takzvaná alternatívna stredomorská diéta. Tá kladie dôraz na vysoký príjem ovocia, zeleniny, rýb, orechov, zdravých tukov a najmä celozrnných obilnín – napríklad quinoy, hnedej ryže či ovsených vločiek. V strednom veku môže takýto spôsob stravovania predĺžiť život približne o 2,3 roka.
Pomôže aj diéta?
U mužov sa ako najefektívnejšia ukázala diéta znižujúca riziko cukrovky 2. typu. Je bohatá na vlákninu, ovocie, orechy a zdravé tuky, pričom obmedzuje červené a spracované mäso či sladené nápoje. Kľúčovým prvkom je aj pravidelná konzumácia kávy – ideálne dve až štyri šálky denne. Práve tento režim bol spojený s predĺžením života až o tri roky.
Vedci zároveň potvrdili, že zdravé stravovanie znižuje riziko úmrtia najmä na rakovinu a ochorenia dýchacích ciest. Pozitívny efekt sa prejavil bez ohľadu na genetickú výbavu, čo naznačuje, že životný štýl dokáže významne ovplyvniť aj dedičné predispozície.
Sladené nápoje zvyšujú riziko úmrtia
Analýza poukázala aj na konkrétne potraviny, ktoré majú ochranný účinok naprieč všetkými diétami. Vysoká konzumácia ovocia a zeleniny znižovala riziko predčasného úmrtia o päť percent, čaj o štyri percentá a orechy či hydina o tri percentá. Naopak, sladené nápoje zvyšovali riziko úmrtia o sedem percent a strava bohatá na spracované mäso či nadmerné množstvo zemiakov o štyri percentá. Častá konzumácia sladkostí a dezertov zvyšovala riziko o päť percent.
Tichý ZABIJAK mužov udiera NENÁPADNE: Ak robíte TOTO na toalete, okamžite vyhľadajte lekára! Väčšina prichádza neskoro
Odborníci vysvetľujú priaznivý účinok týchto diét najmä vysokým obsahom vlákniny, antioxidantov a flavonoidov. Tie podporujú metabolizmus, znižujú zápal v tele a prispievajú k zdravšiemu črevnému mikrobiómu. Výsledky štúdie tak potvrdzujú, že správne zvolený jedálniček – prispôsobený individuálnym potrebám – môže byť jedným z najúčinnejších nástrojov na predĺženie života a zlepšenie jeho kvality.