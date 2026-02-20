Paris Hilton oslávila 45-ku veľkolepo: Jej narodeninový odev vám ODPÁLI DEKEL!

LOS ANGELES - Divoká narodeninová oslava na pláži a šokujúci post na Instagrame v absolútne odhaľujúcom "narodeninovom obleku". Americká celebrita, podnikateľka a ikona popkultúry Paris Hilton oslávila svoje 45. narodeniny v typickom haute glamour štýle.
Paris svoju oslavu strávila na nádhernej pláži v súostroví Turks a Caicos, kde spojila oslavu, rodinu, relax a podnikateľskú estetiku v jednej mega Instagram galérii. Na svojom účte zverejnila sériu fotiek s popisom „Birthday in paradise with @ParivieBeauty“, ktoré okamžite zaplavili sociálne siete.
Na prvých snímkach ju vidno, ako prechádza po piesku v bielom crop tričku ozdobenom pastelovými mušľami a džínových šortkách, doplnených bielou kapitánskou čiapkou a nadrozmernými slnečnými okuliarmi. Ďalšie zábery zachytávajú Paris, ako v bielych dvojdielnych bikinách pózuje pri tyrkysovom mori s rôznymi doplnkami, vrátane neónovo ružovej nafukovačky s nápisom „PARÍVIE“ – symbolom jej beauty brandu, ktorú držala s roztomilým výrazom.
Večer sa na Instagrame objavila fotografická séria, ktorá fanúšikov doslova šokovala. Paris tam pózovala v jedinečnom "narodeninovom odeve", ktorý označila ako "In my Birthday suit". Na snímkach mala len strategicky umiestnené pierkové boa, dlhé rukavice ozdobené kamienkami, šperky a baletkami inšpirované lodičky, ktoré spolu tvorili exkluzívny módny look. Tieto fotky, nasnímané pred ružovým saténovým pozadím, vyvolali vlnu komentárov aj od módnych ikon, vrátane Donatelly Versace, ktorá napísala „Happy birthday to you my gorgeous girl!!“
