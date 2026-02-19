Majtánová so sestrou ohromne SCHUDLI: Zo Janette je iný človek a aha na tvár Karin!

PEZINOK - Podarilo sa im to, o čo sa snažili už dlho! Karin Majtánová a jej sestra Janette Čemická výrazne schudli, sú z nich nové ženy!
Karin Majtánovú už roky vídavame na televíznej obrazovke a pozorní diváci si určite všimli, že v posledných mesiacoch dosť výrazne zapracovala na svojej postave. Úspešne sa jej podarilo zhodiť niekoľko kíl a vyzerá naozaj výborne. „Behala som päť kíl hore-dole, ale teraz som sa zastabilizovala, lebo som chcela podporiť hlavne Janette, tá potrebovala viac schudnúť a výborne ju, žiaľ, naštartovali zdravotné problémy…“
Karin i jej sestra však k stravovacej zmene pridali aj cvičenie a pravidelný pohyb. „Klobúk dole pred každou ženou, ktorá chce niečo vo svojom živote zmeniť,“ pridala sa Janette Čemická, ktorá sa zdravím zaoberá aj profesne. Pracuje totiž ako generálna riaditeľka spoločnosti IPPM, ktorú založila v roku 2013 a ktorá sa zameriava na zdravie tráviacej sústavy. V roku 2016 sa stali prvou súkromnou klinikou, ktorá začala poskytovať terapiu fekálnou mikrobiálnou transplantáciou (FMT) v strednej Európe.
Počas víkendového pobytu v Šimák Zámku v Pezinku však nemohli odmietnuť ponuku vychutnať si doslova kráľovskú večeru. „Cítili sme sa ako dvorné dámy,“ zasmiala sa Karin a Janette dodala: „Má to svoju atmosféru, v historických priestoroch to bolo naozaj kráľovské... človek má pocit, že sa vrátil v čase.“ Vo vinárskej pivnici je to doslova kráľovské hodovanie, kedy sa môžete najesť dokonca vlastnými rukami. A takpovediac historická je aj obsluha – zvŕtajú sa totiž okolo vás v dobovom kostýme.
Niekoľkochodovú večeru si Karin so sestrou vychutnali bez obmedzení a najviac si pochutili na jedlách, ktoré im pripomínali detstvo. Zaujímalo nás však aj to, čo zo svojho jedálnička vyradili, pretože vrátiť sa k pôvodnej váhe ani jedna z nich neplánuje...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%