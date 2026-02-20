Nebudete veriť, na akú náročnú profesiu sa pripravuje Lakatošovej syn: TO musí človek naozaj chcieť!

PRAHA - Sú spolu dlhé roky a stále pôsobia ako čerstvo zamilovaní! Riaditeľka Miss Universe Slovakia Silvia Lakatošová (52) a jej manžel Pavol Chovanec, nechýbali na prestížnom Česko-Slovenskom plese. V pražskom Obecnom dome si manželia dopriali nečakaný luxus!
Silvia a Pavol sa v Prahe cítia ako doma a nikdy si nenechajú ujsť Česko-Slovenský ples. Večer si užívali bez detí. Na svoje si však s odchodom rodičov evidentne prišli aj ich dcéra Valentína a syn Christian. Tie ostali doma a podľa Silvie sú nadmieru spokojné. „Uvaria si, čo chcú, a sú radi, že nemusia ísť o desiatej spať,“ smiala sa bývalá kráľovná krásy.
Pre manželov to bola príjemná zmena, keďže sú zvyknutí, že im spoločnosť robí minimálne jeden potomok. Nedávno však v ich rodinnom fungovaní nastal zásadný zlom. „Ale musím povedať, že na poslednej dovolenke sme prvýkrát v živote mali my izbu a deti mali svoju izbu. To sa ešte nestalo a náramne si to užili decká a my ešte viac,“ priznala Silvia s úsmevom.
Aktuálne najväčšou témou je však budúcnosť ich detí. Najmä syna Christiana (19), ktorý má o svojej ceste jasno odmalička a jeho záľuba je pre mnohých prekvapením. „Christian sa chystá na prijímacie skúšky na veterinárnu medicínu, je to odmalička jeho rehoľa,“ pýši sa hrdý otec. Syn je totiž v chovateľstve absolútnou špičkou. „Máme doma zvieratá, dokonca bol majstrom Slovenska v chove okrasnej hydiny. Sám si ten chov vychoval od vajíčka až po šampiónky. Baví ho genetika, kríženie rôznych druhov,“ dodal Chovanec.
Silvia priznala, že hoci mala ako mama niekedy iný názor, synovi do jeho vášne nezasahovala. „Je v tom naozaj výborný, a už len to meno Chovanec znamená, že niečo bude chovať. Vždy som to základné rozhodnutie nechala na ňom a vždy to bolo správne. Na konci dňa je úspešný a oduševnený a hrozne mu to želám,“ uzavrela tému Silvia.
Kým Christian má vo svojom smerovaní jasno, nad 11-ročnou dcérou Valentínou stále visí otáznik. Pôjde v šľapajach svojej mamy, ktorá kedysi kraľovala súťažiam krásy? Tmavovláska to povedala na rovinu, takto vidí budúcnosť svojej dcéry!