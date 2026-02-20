Nórsko premiestni časť svojich vojakov na Blízkom východe: Toto je dôvod

OSLO - Oslo z bezpečnostných dôvodov presúva časť zo svojich približne 60 vojakov, ktorí sa nachádzajú na Blízkom východe, späť do Nórska a do iných krajín v regióne. V piatok to oznámil hovorca nórskych ozbrojených síl. Upozornila na to agentúra Reuters
Oslo odmietlo uviesť počet vojakov a ktorých lokalít sa opatrenie týka. „Ide o vojakov, ktorí majú za úlohu napríklad výcvik miestnych síl a iné misie,“ povedal pre Reuters Vegard Finberg z Nórskeho spoločného veliteľstva (Forsvarets operative hovedkvarter). „Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je možné, aby plnili svoje primárne úlohy, a preto ich presúvame,“ vysvetlil. Dodal, že podobné kroky podnikli v posledných dňoch aj iné krajiny.
Reuters uvádza, že Nórsko má svoje sily rozmiestnené na viacerých miestach v Iraku a ďalších susedných krajinách. Ich presun podľa agentúry súvisí s napätou situáciou okolo Iránu. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok Teherán varoval, že so Spojenými štátmi musí do 15 dní uzavrieť dohodu o svojom jadrovom programe, inak sa stane „naozaj zlé veci“. Irán v reakcii na jeho slová pohrozil, že v prípade útoku USA podnikne odvetné kroky proti americkým základniam v regióne.