Mesiac po SMRTI Moniky Jákliovej (†31): Boráros ukázal dcére miesto nehody... Rozplakala sa!

BRATISLAVA - MMA zápasník Gábor Boráros prežíva jedno z najťažších období svojho života. Po tragickej smrti bývalej partnerky sa snaží predovšetkým ochrániť ich malú dcéru pred bolesťou zo straty a citlivo jej vysvetliť novú realitu. V úprimnom rozhovore opísal momenty, ktoré by nechcel zažiť žiadny rodič, aj rozhodnutia, ktoré musel urobiť, aby dcérke pomohol zvládnuť prvé dni bez mamy.
MMA bojovník Gábor Boráros prechádza mimoriadne náročným obdobím. Pred mesiacom zomrela pri autonehode jeho bývalá partnerka a mama ich spoločnej dcérky Zory. Monika Jákliová v obrovskej rýchlosti vyletela z cesty a narazila do stromov. Jej auto začalo následne horieť. Privolaní záchranári ju previezli do nemocnice, kde, žiaľ, zraneniam podľahla. Gábor sa teraz sústreďuje najmä na to, ako čo najcitlivejšie pomôcť ich dcérke Zore vyrovnať sa so stratou.
V otvorenom rozhovore pre magazín Story opísal chvíle, keď musel nájsť odvahu oznámiť dieťaťu bolestivú pravdu, aj to, ako sa na tento rozhovor pripravoval. Hneď vedel, že situáciu nezvládne bez odbornej pomoci, preto ešte predtým kontaktoval detského psychológa. Ten mu pomohol pochopiť, ako môže dcérka reagovať a na čo sa môže pýtať. Samotný moment prišiel nečakane počas hry. Dievčatko na neho namierilo hračkársku pištoľ a povedalo: „Ocko, ocko, ty si zomrel!“
Boráros využil situáciu, aby zistil, ako dcéra chápe pojem smrť. Uvedomil si však, že si ju spája skôr s chorobou, ktorú lekári dokážu vyliečiť, a nie s definitívnym odchodom. Ešte v ten večer jej vysvetlil, čo sa stalo – že počas hmlistej noci auto narazilo do stromu a jej mama zomrela. Zora sa rozplakala a začala sa vypytovať na konkrétne detaily, napríklad do ktorého stromu vozidlo narazilo alebo či tam stále stojí.
Otec jej zároveň povedal, že maminka je teraz „s anjelmi“ a sleduje ju. Uvedomuje si však, že postupne príde čas aj na ďalšie otázky. Do budúcna plánuje spoločnú návštevu cintorína i miesta nehody, keďže Zoru prirodzene zaujíma, čo sa stalo. Už teraz jej ukázal fotografiu zničeného auta, no zámerne vybral takú, ktorá je podľa jeho slov vhodná pre malé dieťa. V týchto dňoch je preňho veľkou oporou rodina aj partnerka Dóra.
Zdôraznil však, že ju nevníma ako náhradu mamy, pretože chce, aby dcérka cítila jedinečnosť svojej biologickej matky. Hoci sa jeho život zo dňa na deň zásadne zmenil, má jasno v jednej veci – urobí maximum pre to, aby Zora na svoju mamu nikdy nezabudla. Ako sám povedal, jeho hlavnou úlohou je teraz chrániť najväčší dar svojho života.