Nvotovej SPOVEĎ o rakovine: Vedela, že ju má... 3 dni pred operáciou nafotila AKTY!

BRATISLAVA - Speváčka a herečka Dorota Nvotová otvorene prehovorila o najťažšom období svojho života. Dnes sa postupne vracia do bežného režimu a učí sa prijať novú realitu. Ako najnovšie priznala, pred mastektómiou nafotila akty!
Dorota Nvotová začiatkom tohto roka priznala, že má rakovinu. Podstúpila mastektómiu a dnes sa úspešne zotavuje. Aktuálne prijala pozvanie do 24 podcastu, kde otvorene o boji s chorobou porozprávala. Prezradila, ako sa teraz má.
„Fyzicky sa mám dobre. Pomaly aj už rozhýbavam ruku, pretože aj uzliny mi zobrali prvé tri, ktoré boli našťastie čisté. Ešte neviem spať na ľavom boku. Psychicky je to oveľa náročnejšie. Je to strašný zásah do mozgu tá informácia, takže je to niečo, s čím sa učím žiť a spracovať to. Niekedy sa mi to darí, niekedy nie. Sú dobré aj zlé dni. Človek si aj poplače a slzy sú ešte celkom úľava,“ vyjadrila sa v rozhovore.
Priznala, že vedela, že má v tele rakovinu. Dala na svoju intuíciu. „Lekári ma na to pripravovali veľmi postupne. Ja som vedela, že mám rakovinu. Bytostne som to cítila, a preto som išla na mamografiu. Nič som si nenahmatala. V mojom prípade intuícia veľmi funguje,“ povedala. Lekári jej oznámili, že jej šanca na prežitie je 98% a toho sa aj drží. Pred operáciou urobila zásadné rozhodnutie. Nafotila akty!
„Tri dni pred operáciou som si povedala, že idem nafotiť akty. Povedala som si - čo ak budem ľutovať, že som nič nenafotila? Tak som ich nafotila. Nech sú zvečnené. Sú to hanbaté fotky tesne pred operáciou. Len tak pre seba. Bola to rituálna rozlúčka s prsíčkom. Také dôstojné pápá,“ priznala. Dnes sa po mastektómii učí prijímať svoju novú životnú situáciu.
„Aktuálne mám epitézu. Ale ja až tak neriešim, že nemám prsník. Možno si ho dám zrekonštruovať, ale ja mám toľko diagnóz... Som vysoko rizikový pacient. Dali mi preč aj bradavku. Ale nebudem sa zaoberať nejakým prsníkom, ktorý nepotrebujem, pretože už nedojčím. Viem, že keď mi to odrezali, tak som sa na to prvé tri dni nemohla pozrieť. Okamžite som si vyžiadala psychoterapiu. Ale potom som si zvykla. Teraz by som mala začať hormonálnu liečbu," dodala.