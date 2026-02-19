Štvrtok19. február 2026, meniny má Vlasta, zajtra Lívia, Aladár

ZÁHADNÁ SMRŤ herca (†60) z Masky: Oficiálna PRÍČINA je známa... Bola to bizarná NEHODA!

Peter Greene
Peter Greene (Zdroj: 1996 Hollywood Pictures)


NEW YORK - Koncom roka svet zasiahla správa o náhlom úmrtí herca Petra Greeneho (†60), známeho z filmov Pulp Fiction či Maska. Úrady teraz odhalili oficiálnu príčinu jeho skonu. Išlo o bizarnú nehodu!

Ako informuje TMZ, Úrad hlavného súdneho lekára v New Yorku (Office of the Chief Medical Examiner) potvrdil, že oficiálnou príčinou smrti bolo strelné poranenie ľavého podpazušia s poškodením ramennej tepny. Spôsob úmrtia bol klasifikovaný ako nehoda. Inými slovami – herec sa mal neúmyselne postreliť do ľavého podpazušia. Guľka zasiahla tepnu, ktorá zásobuje krvou hornú končatinu, čo malo fatálne následky.

Telo herca našli v jeho byte na Manhattane v polovici decembra. Susedia zalarmovali políciu po tom, čo z jeho bytu znela celú noc hlasná hudba a na klopanie nikto nereagoval. Po vykonaní kontroly našli policajti Greena bez známok života.

Greene sa do povedomia divákov zapísal najmä v 90. rokoch ako predstaviteľ výrazných záporných postáv. Najviac zažiaril po boku Jim Carrey vo filme Maska, kde stvárnil mafiána Doriana Tyrella. Objavil sa aj v kultovkách ako Pulp Fiction, The Usual Suspects, Training Day či The Bounty Hunter.

Peter Greene
Zobraziť galériu (2)
Peter Greene  (Zdroj: New Line Cinema)

