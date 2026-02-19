V Korytárkach hasia hasiči auto! Nachádza sa v treťom štádiu horenia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
DETVA - Hasiči v súčasnosti zasahujú v katastri obce Korytárky v Detvianskom okrese pri požiari osobného auta v treťom štádiu horenia. Informovali z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Auto bolo mimo cesty a hasia ho jedným vysokotlakovým prúdom. Príslušníci HaZZ sú v teréne v autonómnych hasiacich prístrojoch. Na mieste sú aj zástupcovia Policajného zboru, privolali i posádku zdravotnej záchrannej služby. Pri udalosti zasahujú dve vozidlá a šesť príslušníkov HaZZ.