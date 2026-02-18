NOVÉ FOTO Fašianga s dcérou z Oteckov: Už to nie je malé dievčatko... Umelé mihalnice aj piercing!

BRATISLAVA - Obľúbený seriál Oteckovia síce už dávno skončil, no jeho herci naň nezabúdajú. Marek Fašiang sa po rokoch stretol so seriálovou dcérou Julkou – Laurou Gavaldovou a spoločnou fotografiou potešili fanúšikov. Mladá herečka dnes vyzerá úplne inak.
Denný seriál Oteckovia patril svojho času medzi najobľúbenejšie rodinné projekty na Slovensku. Vznikol ako adaptácia úspešnej argentínskej telenovely Señores Papis a divákov si získal najmä ľahkým humorom, emotívnymi príbehmi i témami zo života moderných rodín. Na obrazovkách televízie Markíza sa vysielal štyri roky a mnohí fanúšikovia si nenechali ujsť ani jednu epizódu. V hlavných úlohách sa predstavili Filip Tůma, Vladimír Kobielsky, Braňo Deák a Marek Fašiang, ktorí stvárnili oteckov.
Jednou z výrazných postáv bol aj veterinár Tomáš Oravec, ktorého hral Marek Fašiang. V seriáli mal dcéru Julku, stvárnenú mladou herečkou Laurou Gavaldovou. Po rokoch sa hereckí kolegovia opäť stretli a spoločnú chvíľu zvečnili aj fotografiou na sociálnej sieti Instagram. Marek Fašiang k záberu pridal krátky, nostalgický komentár: „Moja malá PiPi,“ čím pripomenul prezývku, ktorou svoju seriálovú dcéru oslovoval.
Stretnutie potešilo aj fanúšikov. Laura Gavaldová už medzičasom vyrástla a dnes je z nej sebavedomá mladá slečna. Na konci minulého roka oslávila 16. narodeniny a, prirodzene, zmenil sa aj jej štýl a imidž. Spoločná fotografia mnohým pripomenula, ako rýchlo plynie čas – z malej Julky je dnes takmer dospelá mladá žena. Zo snímky je viditeľné, že sa Laura výrazne maľuje a má aj umelé mihalnice a piercing v nose.
