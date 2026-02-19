Napätie medzi USA a Ruskom: Kuba je na kolenách, žobre o pomoc! Zopakuje sa hororový scenár? Jasný odkaz Lavrova

MOSKVA – V mnohých prípadoch nastane na medzinárodnej scéne situácia, kedy sa dejiny opakujú. V prípade súčasnej situácie na Kube to zatiaľ ešte nie je tak vypäté ako počas Kubánskej krízy zo 60. rokov, ale atmosféra by sa už dala krájať. Podľa Moskvy majú USA s týmto ostrovom jasné plány, no Rusi vyzývajú Washington na zdržanlivosť.
Z Moskvy zaznievajú obavy pred údajnými krokmi, ktoré plánuje administratíva prezidenta USA Donald Trumpa. Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova je americká blokáda Kuby neprijateľná. Navyše podľa TASS odmieta obvinenia o rusko-kubánskej spolupráci, ktorá USA očividne nie je ľahostajná.
Ruský Ostrov slobody
"Spoločne s viacerými členmi medzinárodného spoločenstva vyzývame Spojené štáty, aby prejavili zdravý rozum a zodpovedný prístup a zdržali sa plánov na námornú blokádu Ostrova slobody," vyhlásil Lavrov. Kubu označil za "brata" a vysvetlil, že sa nachádza v nezávideniahodnej situácii, kedy USA plánujú jej opätovnú blokádu po viac ako 70 rokoch. "USA hrozia ďalším zintenzívnením nelegitímnych a neľudských činov (voči Kube)," dodal Lavrov.
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez Parrilla má počas návštevy Moskvy nabitý program. S prezidentom Vladimirom Putinom a ďalšími ruskými špičkami budú prejednávať bilaterálne vzťahy z hľadiska ekonomiky, obchodu či investícii.
Ako dodal šéf ruskej diplomacie, Moskva kategoricky odmieta obvinenia, že spolupráca medzi Ruskom a Kubou predstavuje hrozbu pre USA alebo iné krajiny. Blokádu Kuby už odsúdil aj prezident Vladimir Putin: "Nič takéto nemôžeme akceptovať," povedal.
Blackout, nedostatok potravín aj paliva
Podľa Moskvy uvalili USA embargo na všetky dodávky paliva na Kubu s cieľom zvrhnúť komunistického vládcu. Ostrov trpí už od začiatku roka, kedy Washington podnikol prekvapivý útok na Venezuelu, ktorá exportovala ropu aj na Kubu. Biely dom zašiel ešte ďalej, keď oznámil, že plánuje zaviesť dovozné clá na všetok tovar z krajín, ktoré dodávajú Kube palivo. Moskva medzitým vyhlásila, že plánuje na Kubu dodávať palivo v rámci humanitárnej pomoci.
Nedostatok ropy na ostrove neochromil len dopravu. Spoločnosť Sherritt International v utorok 17. januára oznámila, že pre nedostatok paliva pozastavuje ťažbu niklu a kobaltu. Na ostrove je aj nedostatok potravín. Väčšina pochádzala z dovozu. Pre výpadky prúdu je veľký problém aj s ich skladovaním. Analytici navyše vyhlasujú, že pomoc z Moskvy nie je vôbec istá, pretože Rusko už niekoľko rokov sústavne bojuje na Ukrajine a Moskva nebola schopná uchrániť ani Assadov režim v Sýrii. Bývalému prezidentovi poskytla Moskva aspoň azyl.
Kubánska kríza
Rusko a USA sa dostali do konfliktu na Kube aj v období Studenej vojny. Spory o tento ostrov mohli vyvrcholiť do tretej svetovej vojny, ale našťastie sa tak nestalo. Kuba, ako dlhodobý spojenec Ruska (vtedajšie ZSSR), súhlasila s rozmiestnením balistických rakiet a odpaľovacích rámp na ostrove. Spojené štáty to videli ako priamu bezpečnostnú hrozbu, píše historické oddelenie Inštitútu zahraničných vecí USA, Office of The Historian.
Kubánske velenie však vyhlasovalo, že rakety boli rozmiestnené za účelom ochrany ostrova pred prípadnými útokmi zo strany USA. Navyše Moskva reagovala, že je to forma protiopatrenia voči americkým raketám v Turecku a v Taliansku. Bolo to obdobie, kedy bol svet na pokraji jadrovej katastrofy.