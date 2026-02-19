Rómskeho kráľa odprevadili na večnosť: Prvé FOTO pohrebného sprievodu, truhlu ťahali dva páry bielych koní!

KOŠICE - V Košiciach sa vo štvrtok konal pohreb Róberta Botoša, korunovaného v roku 2014 za rómskeho kráľa. Zomrel v nedeľu (15. 2.) vo veku 54 rokov po zdravotných problémoch.
Súčasťou poslednej rozlúčky bol dopoludňajší smútočný sprievod po Hlavnej ulici smerom od sídla Ústavného súdu SR k Dómu sv. Alžbety až na Alžbetinu ulicu. Truhlu so zosnulým viezol špeciálny pohrebný koč ťahaný štyrmi bielymi koňmi. V sprievode za ním so živou hudbou išli desiatky pozostalých a účastníkov. Následne od 13.00 h je v programe smútočný obrad na Verejnom cintoríne v Košiciach.
Košický magistrát potvrdil, že organizátori požiadali o prejazd pohrebného koča po Hlavnej ulici. Na plynulý a bezpečný prejazd dohliadali mestskí policajti. Nevšedný úkaz s kočom, koňmi a hudbou v centre mesta vzbudil veľkú pozornosť okoloidúcich.
Botoša korunovali za rómskeho kráľa Róberta I. 12. apríla 2014. Košického podnikateľa ako nositeľa tohto titulu si pred tým zvolili predstavitelia slovenských Rómov.
Za svoju úlohu označil najmä zjednocovanie Rómov, ale aj navrátenie správnych hodnôt do komunít a spoluprácu s tými, ktorí rómskej komunite pomáhajú. Na slávnosti v Dome umenia sa zúčastnili početní hostia zo Slovenska i zahraničia. Zlatú korunu vyrobili špeciálne na túto príležitosť.