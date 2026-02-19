Štvrtok19. február 2026, meniny má Vlasta, zajtra Lívia, Aladár

Požiar v psychiatrickej nemocnici! Zrejme ho založil pacient, je aj jeho obeťou

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH)
PRAHA - Stredajší požiar v areáli pražskej Psychiatrickej nemocnice Bohnice bol podľa polície založený úmyselne. V budove Národného ústavu pre autizmus (NAUTIS) ho pravdepodobne založil muž, ktorý na mieste zomrel. Podľa stanice ČT24 išlo o pacienta, píše spravodajkyňa.

Hovorca pražskej polície Jan Rybanský uviedol, že polícia začala s úkonmi trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia. Ak by sa potvrdila verzia, že požiar založila jeho obeť, prípad bude odložený, dodal. Riaditeľka NAUTIS Magdalena Šubrt Thorová už v stredu vo vysielaní stanice ČT24 pripustila možnosť, že za vznikom požiaru je zosnulá osoba. „Dostal sa do určitej nepohody, pravdepodobne panického ataku, pretože sa mu pokazil magnetofón. V tej chvíli došlo k útoku na našich asistentov. Pacient začal likvidovať zariadenie kancelárie. Asistenti sa stiahli a v tej chvíli došlo k požiaru,“ opísala situáciu riaditeľka.

Hasiči o zásahu informovali v stredu o 14.23 h na sociálnej sieti X, približne o desať minút napísali, že ohnisko požiaru už uhasili a odvetrávajú zadymené priestory. Pred ich príchodom sa z budovy stihlo evakuovať 16 ľudí. Na mieste našli jednu osobu, ktorá sa nadýchala splodín a napriek pokusu o oživovanie zomrela.

