SaS vyzvala ministerstvo! Pri EIA batériovej továrni v Šuranoch majú zohľadniť Maďarsko

BRATISLAVA - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, aby pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) pripravovanej továrne na batérie do elektromobilov v Šuranoch zohľadnilo aj skúsenosti z Maďarska. Poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Karol Galek na štvrtkovej tlačovej konferencii zároveň poukázal na list slovenského veľvyslanca v Budapešti, ktorý podľa neho upozorňoval na riziká spojené s ázijskými investíciami v oblasti výroby batérií.
Poslanec poukázal na medializovaný prípad juhokórejskej spoločnosti Samsung v Maďarsku, kde podľa dostupných informácií došlo k výraznému prekročeniu limitov prachových častíc obsahujúcich nikel, mangán a kobalt, využívaných pri výrobe katód do batérií. Tieto látky sú podľa neho toxické a môžu predstavovať zdravotné riziko. „Chceme vedieť, ako na tento prípad reagovala slovenská vláda a či boli prijaté preventívne opatrenia v súvislosti s investíciou v Šuranoch,“ uviedol.
Galek informoval aj o liste slovenského veľvyslanca v Budapešti, ktorý bol podľa jeho slov ešte pred približne rokom a pol zaslaný poslancom NR SR, ministerstvu financií, vláde aj Slovenskej informačnej službe. V liste diplomat upozorňoval na skúsenosti s juhokórejskými a čínskymi investíciami v Maďarsku, ktoré si podľa Galeka privážajú vlastných subdodávateľov aj pracovníkov zo zahraničia.
SaS preto vyzvala MŽP, aby v procese EIA zohľadnilo aj skúsenosti zo zahraničia. Zároveň sa strana obrátila na vládu a Ministerstvo hospodárstva SR s otázkou, ako je zabezpečené, aby sa na výstavbe investície v Šuranoch podieľali aj slovenské firmy. Poslanec zároveň upozornil na odchod viacerých investorov zo Slovenska. Spomenul spoločnosti Bosch, Bukóza, Ecco Slovakia, SES Tlmače, Embraco či Považský cukor. Podľa neho ide o trend, ktorý si vyžaduje pozornosť vlády.