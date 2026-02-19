DRAMATICKÉ zábery z lyžiarskeho strediska! VIDEO Dieťa viselo z lanovky, potom nasledoval tvrdý PÁD

SARAJEVO - Na Jahorine v Bosne a Hercegovine sa odohrala šokujúca dráma. Dieťa počas jazdy vypadlo zo sedačkovej lanovky, niekoľko sekúnd sa zúfalo držalo vo vzduchu a napokon spadlo na sneh pod ňou. Lyžiari sa ho snažili zachytiť, no napriek ich snahe dopadlo na zem a záchranári ho museli okamžite previezť do nemocnice. Príčina incidentu zatiaľ nie je známa.
V lyžiarskom stredisku Jahorina sa v stredu (18. 2.) odohrala dramatická situácia. Videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú napäté momenty, keď dieťa niekoľko sekúnd visí zo sedačkovej lanovky, zatiaľ čo lyžiari na zjazdovke pod lanovkou bežia na pomoc a snažia sa zmierniť následky pádu. Napriek ich snahe dieťa napokon spadlo na sneh.
Na miesto rýchlo dorazili členovia Gorskej služby záchrany, ktorí poskytli prvú pomoc a zabezpečili prevoz zraneného dieťaťa do nemocnice Srbija v Istočnom Sarajevu. Podľa záchranárov je dieťa hospitalizované. "Dieťa je stabilizované. Utrpelo zlomeninu stehennej kosti, čo predstavuje vážne telesné zranenie. Pacient bude prevezený do svojej domovskej nemocnice v Novom Sade na ďalšiu liečbu,“ uviedli pre BN TV zástupcovia nemocnice.
Príčina pádu zatiaľ nie je známa, čaká sa na oficiálne stanovisko prevádzkovateľa. Nie je jasné, či zlyhala technika, obsluha lanovky alebo došlo k nešťastnej zhode okolností. Incident vyšetrujú.