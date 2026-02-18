Fešák Bakala je späť! Nová rola, nový imidž: Vyzliekol nacistický mundúr a... To si pozriete!

BRATISLAVA – Vracia sa na obrazovky! V najnovšej epizóde Pána profesora sa objaví herec Ján Bakala, bude hrať advokáta.
V seriáli Pán profesor sa vystriedalo množstvo hercov a pre mnohých mladých sa stal štartovacou plochou do iných projektov. Televízia Markíza teraz siahla aj po hercovi Jánovi Bakalovi, ktorý sa do povedomia divákov najviac zapísal v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárnil nacistického vysokopostaveného dôstojníka. Horst Grabe bol jednou z najnegatívnejších postáv tohto seriálu a bol jedným z tých, kto neušiel hnevu Waltera Klausa. Ten ho dal v poslednej epizóde 8. série drasticky popraviť obesením. Minulý rok sa Bakala objavil aj v seriáli Sľub ako učiteľ a nápadník hlavnej hrdinky Zuzany (Adriána Brnčalová).
Teraz sa však z minulosti prenesie v seriáli Pán profesor do súčasnosti. Ako si spomína na nakrúcanie? „Bolo to veľmi uvoľnené, príjemné a zábavné natáčanie, v zásade ako každé, ktorého som sa s Markízou zúčastnil. Zrejme mám šťastie na ľudí. Je pre mňa stále neuveriteľné, že osobnosti, ktoré celý život vnímam ako celebrity, smiem nazývať kolegami, i keď si nemyslím, že s tak skromnými skúsenosťami a bez hereckého vzdelania si to môžem dovoliť. Verím, že nikoho tým neurážam,“ povedal pre markiza.sk.
V seriáli sa herec predstaví ako advokát, ako však sám hovorí, v osobnom živote ich služby zatiaľ využívať nemusel. „Vďakabohu som sa nikdy neocitol v závažnej situácii, aby som právnické služby využil, právnikov ale zopár poznám, avšak nezosobňujú všetky predsudky, čo voči nim spoločnosť má.“
Dej seriálu to školského prostredia sa odohráva na gymnáziu Staromestská a aj Ján Bakala má na stredoškolské časy iba pekné spomienky. „Našiel som tam skvelých priateľov a zažil kopu zábavy. Podľa známok som mohol vyzerať ako šprt, ale v skutočnosti som bol v partii, čo sem-tam "vystrájala", vďaka mojej obľúbenosti sa mi však všetko prepieklo,“ s úsmevom dodáva Bakala.
Časť s názvom Drsniačka bude rozprávať príbeh problémovej študentky Maggie (Timea Michalková), ktorá čelí vylúčeniu zo školy. Popri ňom sa však dej sústredí aj na hlavných hrdinov Sama (Tomáš Maštalír) a Klaudiu (Gabriela Marcinková) a ich učiteľských kolegov Barbaru (Petra Polnišová) a Laca (Samo Trnka). Keďže Barbara s Lacom zistili, že nemôžu mať dieťa, Barbara prišla s nápadom, aby im dieťa vynosila jej najlepšia kamarátka – Klaudia. A keďže akčná učiteľka Barbara nenecháva nič na náhodu, na pomoc si prizvala aj právnika, ktorý má pripraviť zmluvu o náhradnom materstve… Ján Bakala sa v seriáli Pán profesor objaví na scéne už v pondelok 23. februára, sledujte o 20.30 na Markíze.