Ide jej karta! Simona Simanová moderovala v Japonsku: Prekvapivé reakcie miestnych

BRATISLAVA - Simona Simanová zažila jeden zo svojich profesijných vrcholov! Z obrazovky spravodajstva sa presunula rovno na druhý koniec sveta, kde dostala výnimočnú poctu – uvádzať Slovenský národný deň na svetovej výstave EXPO 2025 v Japonsku.
Slovenská moderátorka Simona Simanová bola súčasťou výnimočnej udalosti. Moderovala ceremoniál v Osake, kde stála po boku japonskej kolegyne. „Sprevádzala som oficiálnym ceremoniálom Národného dňa Slovenska za účasti japonských ministrov a slovenského prezidenta. Vedľa mňa stála japonská moderátorka, ktorá program uvádzala po japonsky. Všetko bolo vysoko profesionálne,“ prezradila. Okrem toho odmoderovala aj slávnostnú recepciu pre delegácie oboch krajín a ďalšie sprievodné podujatia.
Simanová reprezentovala Slovensko nielen svojim hlasom, ale aj vizážou – večer sa objavila v róbe slovenskej návrhárky Janky Jurčenko a bezpochyby patrila k ozdobám celej akcie. Sama však priznala, že popri povinnostiach to nebolo jednoduché. „V podstate som rovno zo spravodajského štúdia išla s kufrom na letisko a po návrate z Japonska som išla moderovať. Nevymeškala som ani jednu službu v správach. Síce som dosť nevyspatá a tam som mala hrozný jet lag, som za túto skúsenosť šťastná,“ hovorí moderátorka. Aj keď musela vstávať podľa japonského času krátko po piatej ráno, aby bola načas pripravená na EXPO, atmosféra a zážitky jej dodali obrovskú energiu. „Japonci sú veľmi milí, nápomocní a rešpektujúci, skrátka veľa som sa od nich naučila a spoznala úplne inú kultúru. A áno, veľa si ma fotili a prihovárali sa, asi preto, že som blondína,“ dodáva s úsmevom. Po oficiálnych povinnostiach si Simona dopriala aj súkromný zážitok – a v rozhovore prezradila aký!