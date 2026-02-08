Čierna vdova alebo rozprávková Popoluška? HLASUJ za kráľovnú Česko-Slovenského plesu

Hlasuj za kráľovnú Česko-Slovenského plesu. (Zdroj: Ján Zemiar)
PRAHA - PRAHA – Noblesa, šarm a hviezdny lesk! Česko-Slovenský ples 2026 priniesol presne to, čo od neho všetci očakávali – hviezdy, luxusné róby a eleganciu na každom kroku. V secesnom Obecnom dome sa striedali celebrity jedna radosť a červený koberec sa stal miestom, kde sa snúbila móda s noblesou.
Hostia sa predviedli vo všetkej kráse – niektoré dámy očarili jemnou romantikou, iné vsadili na dramatickú eleganciu, ktorá púta pohľady všetkých okolo. Štýl, šarm a dokonalé outfity boli základom večera a rozhodne nebolo jednoduché vybrať, kto si zaslúži korunku kráľovnej plesu.
Jana Nagyová, herečka
Česko-Slovenský ples, Jana Nagyová (Zdroj: Ján Zemiar)
Erika Barkolová, moderátorka
Česko-Slovenský ples, Erika Barkolová (Zdroj: Ján Zemiar)
Kinga Puhová, modelka a Miss Universe Slovensko 2023
Česko-Slovenský ples, Kinga Puhová (Zdroj: Ján Zemiar)