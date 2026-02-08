Nedeľa8. február 2026, meniny má Zoja, zajtra Zdeno, Zdenko, Ronald

Tvrdé priznanie Schindlerovej: Do života som si kafrať nedala... a tak som aj dopadla!

Otvorenie salónu. Na snímke Martina Schindlerová Zobraziť galériu (25)
Otvorenie salónu. Na snímke Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Keď sa zhasne! Premiéru komédie si nenechala ujsť ani speváčka Martina Schindlerová, ktorá pútala pozornosť nielen svojou krásou, ale aj spoločníkom! Vlastne dvoma! Garde jej robil partner, ale aj dirigent Vlado Valovič.

Martina Schindlerová opäť potvrdila, že je magnetom pre oči. Na premiéru dorazila v skvelej nálade a v spoločnosti muža, ktorého netreba fanúšikom dobrej hudby predstavovať. Okrem partnera jej totiž  garde robil aj legendárny dirigent Vlado Valovič! Dôvod ich "rande" bol však prozaický. „Vladinko je môj partner na pódiu a je to pán dirigent 30-členného orchestra na našom veľkom koncerte Music of James Bond,“ vysvetlila Martina s úsmevom. To, že ho vytiahla do kina, považuje za malý zázrak „... lebo on je totálny workoholik. Vždy tvrdí, že ho práca drží v takej forme, v akej je. Takže je nonstop v práci,“ bonzla na maestra.

Popol na hlavu si na kinopremiére sypal aj samotný dirigent. Priznal, že pred filmovým plátnom sedel naposledy pred rokom. Jeho aktuálnou srdcovkou sú však Bondovky, ktoré musel kvôli projektu Music of James Bond naštudovať od A po Z. „Musel som si ich skoro všetky pozrieť, lebo hráme všetky piesne z filmov. Je to veľmi náročné, sú to hodiny. Jedným uchom počúvam hudbu a druhým sledujem, čo sa deje na plátne,“ opísal svoj netradičný spôsob relaxu Valovič.

Názov filmu Keď sa zhasne nás však inšpiroval aj k intímnejším otázkam. Čo vtedy víri v hlave krásnej speváčke? „Dva mesiace pred koncertom mám problém zaspať. Rozmýšľam, čo všetko je vybavené a čo nie, pretože sa na tomto projekte podieľam aj organizačne. Osobnostne rastiem po všetkých stránkach... Takže keď sa zhasne, snažím sa hlavne rýchlo zaspať,“ vyhla sa narážkam Martina. Nuž a Vlado Valovič, ktorý je zvyknutý na nočný život muzikanta, to má poriadne naruby! „Keď sa zhasne, ja čakám, kedy sa rozsvieti, lebo už zase musím niekam ísť,“ dodal s humorom.

Nová komédia rozoberá aj tému vzťahov a rozvodov. Martina si tiež prešla turbulentným obdobím a rozvodovým peklom. Prežitého má toľko, že by mohla byť aj vzťahovou poradkyňou. „Skúsenosť je neprenosná, ale určite som teraz múdrejšia. Ja som šťastne rozvedená. Ak to naozaj nefunguje, tak to vrelo odporúčam,“ prezradila úprimne Schindlerová. A ako reaguje na dobre mienené rady okolia? Speváčka priznala, že si do súkromia kafrať nikdy nenechala. A práve to bol častokrát kameň úrazu!

Tvrdé priznanie Schindlerovej: Do života som si kafrať nedala... a tak som aj dopadla! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: FilmMartina SchindlerováKeď sa zhasne
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nemeckí sociálni demokrati otvorili
Nemeckí sociálni demokrati otvorili otázku budúcnosti: Vyzývajú na prehodnotenie vzťahov s USA
Zahraničné
Premiéra filmu Keď sa
Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Domáci prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Nové JA Kristíny Tormovej: Zdravotné problémy ju dohnali k reštartu! TOTO som musela zmeniť
Domáci prominenti
Martina Schindlerová na svojom
Martina Schindlerová sexi ako ešte nikdy: Spievať bude NAHÁ?! Detaily šou vám vyrazia dych
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slávia EUBA Michal Matušov po päťsetovom SuperFinále pohára proti Žiline
Tréner Slávia EUBA Michal Matušov po päťsetovom SuperFinále pohára proti Žiline
Zoznam TV
Brankár Michaloviec Patrik Lukáč po remíze s Trnavou: Obe mužstvá mali šance
Brankár Michaloviec Patrik Lukáč po remíze s Trnavou: Obe mužstvá mali šance
Zoznam TV
Tvrdé priznanie Schindlerovej: Do života som si kafrať nedala... a tak som aj dopadla!
Tvrdé priznanie Schindlerovej: Do života som si kafrať nedala... a tak som aj dopadla!
Prominenti

Domáce správy

Nedovolené ozbrojovanie: Muž sa
Nedovolené ozbrojovanie: Muž sa pokúsil prejsť hranice vo Vyšnom Nemeckom so strelivom, skončil v cele
Domáce
Polícia varuje pred ďalšími
Polícia varuje pred ďalšími podvodnými správami: Cieľom sú peniaze ľudí
Domáce
Drony nad chránenými územiami:
Drony nad chránenými územiami: Štátna ochrana prírody minulý rok zaznamenala dva priestupky
Domáce
Knižnica v Nových Zámkoch vyhlásila celoštátnu literárnu súťaž pre mladých autorov: Zapojiť sa môžete už teraz
Knižnica v Nových Zámkoch vyhlásila celoštátnu literárnu súťaž pre mladých autorov: Zapojiť sa môžete už teraz
Nitra

Zahraničné

Otvárací ceremoniál olympiády spojený
Otvárací ceremoniál olympiády spojený s problémami: Demonštrácie proti hrám! Polícia použila aj vodné delo,
Zahraničné
Čínska bojová loď budúcnosti
Čína buduje novú bojovú loď, svetu už predstavila VIDEO simulovaného boja! Experti len krútia hlavami
Zahraničné
Nemeckí sociálni demokrati otvorili
Nemeckí sociálni demokrati otvorili otázku budúcnosti: Vyzývajú na prehodnotenie vzťahov s USA
Zahraničné
Nobelovka za mier čelí
Nobelovka za mier čelí trestu: Irán poslal Mohammadíovú na šesť rokov do väzenia
Zahraničné

Prominenti

Otvorenie salónu. Na snímke
Tvrdé priznanie Schindlerovej: Do života som si kafrať nedala... a tak som aj dopadla!
Domáci prominenti
Brad Arnold, 3 Doors
Rana pre hudobný svet: Zomrel spevák legendárnej rockovej kapely! Mal len 47 rokov
Zahraniční prominenti
Plačková bola z reakcie
Prenádherné VIDEO! Plačkovej syn po prvýkrát uvidel svoju sestru: Takúto reakciu nečakala ani Zuzana
Domáci prominenti
FOTO Hlasuj za kráľovnú Česko-Slovenského
Čierna vdova alebo rozprávková Popoluška? HLASUJ za kráľovnú Česko-Slovenského plesu
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na klasiku! Google
Zabudnite na klasiku! Google hlási ŠIALENÝ nárast: TÁTO poloha je hitom roka! Vyskúšate tento TREND aj vy?
Zaujímavosti
Perimenopauza: 10 prekvapivých faktov
Perimenopauza: 10 prekvapivých faktov o období, ktoré prichádza skôr, než si mnohé ženy myslia
vysetrenie.sk
Lekári V ŠOKU! Pacient
Lekári V ŠOKU! Pacient prišiel s bolesťami, v konečníku mal AKTÍVNY GRANÁT: Museli povolať PYROTECHNIKOV
Zaujímavosti
CENA, z ktorej sa
CENA, z ktorej sa vám zatočí hlava: Za nákres obyčajnej nohy zaplatil neznámy kupec REKORDNÝCH 27 miliónov!
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

S medailou rovno za mreže: Prečo športovci na olympiáde v Lake Placid bývali v kriminále? (špeciál Miláno 2026)
S medailou rovno za mreže: Prečo športovci na olympiáde v Lake Placid bývali v kriminále? (špeciál Miláno 2026)
Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)
Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)
Parkovisko na ľade a milióny v prachu: Príbeh jedinej olympiády, ktorú zakázali ľudia! (špeciál Miláno 2026)
Parkovisko na ľade a milióny v prachu: Príbeh jedinej olympiády, ktorú zakázali ľudia! (špeciál Miláno 2026)
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!

Šport

Po dvoch tretinách to bolo na uterák: Nevídaný uragán Slovenska zmietol severskú hokejovú veľmoc
Po dvoch tretinách to bolo na uterák: Nevídaný uragán Slovenska zmietol severskú hokejovú veľmoc
Reprezentácia
ZOH 2026 Lindsey Vonnová po desivom páde podstúpila operáciu: Tento šport je brutálny
ZOH 2026 Lindsey Vonnová po desivom páde podstúpila operáciu: Tento šport je brutálny
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Fantastický Ninis: Famózna záverečná jazda mu priniesla olympijské maximum
ZOH 2026 Fantastický Ninis: Famózna záverečná jazda mu priniesla olympijské maximum
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Olympijský rekord a ďalšia medaila pre Česko: V Miláne sa písala história
ZOH 2026 Olympijský rekord a ďalšia medaila pre Česko: V Miláne sa písala história
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariérna kríza vás nemôže zastaviť: Ako sa preorientovať a nájsť prácu, ktorá má zmysel
Kariérna kríza vás nemôže zastaviť: Ako sa preorientovať a nájsť prácu, ktorá má zmysel
Kariérny rast
Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Domáce
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia
Chodíte do práce len pre výplatu? Spoznajte IKIGAI a ďalšie modely, ktoré vám pomôžu nájsť zmysel kariéry
Chodíte do práce len pre výplatu? Spoznajte IKIGAI a ďalšie modely, ktoré vám pomôžu nájsť zmysel kariéry
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Legendárna krtkova torta plná banánov a lahodného krému
Legendárna krtkova torta plná banánov a lahodného krému
Ovocné dezerty
Čo z oškvarkov? Inšpirácie z poctivej domácej kuchyne
Čo z oškvarkov? Inšpirácie z poctivej domácej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Bezpečnosť
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Filmy a seriály
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Android
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Aplikácie a hry

Bývanie

Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!

Pre kutilov

Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži o nich snívajú, ženy ich obdivujú: Tieto typy stelesňujú predstavu dokonalej manželky
Partnerské vzťahy
Muži o nich snívajú, ženy ich obdivujú: Tieto typy stelesňujú predstavu dokonalej manželky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otvárací ceremoniál olympiády spojený
Zahraničné
Otvárací ceremoniál olympiády spojený s problémami: Demonštrácie proti hrám! Polícia použila aj vodné delo,
Čínska bojová loď budúcnosti
Zahraničné
Čína buduje novú bojovú loď, svetu už predstavila VIDEO simulovaného boja! Experti len krútia hlavami
Steve Bannon a Jeffrey
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Trumpov exporadca rokoval s Epsteinom: Chcel od neho peniaze pre krajnú pravicu v Európe
Policajti stoja po streľbe
Domáce
Prehovoril otec chlapca, ktorý postrelil spolužiakov: Syn bol bitý palicami a remeňmi! Nesmejte sa takýmto deťom, vyzýva

Ďalšie zo Zoznamu