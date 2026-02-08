Tvrdé priznanie Schindlerovej: Do života som si kafrať nedala... a tak som aj dopadla!

BRATISLAVA - Keď sa zhasne! Premiéru komédie si nenechala ujsť ani speváčka Martina Schindlerová, ktorá pútala pozornosť nielen svojou krásou, ale aj spoločníkom! Vlastne dvoma! Garde jej robil partner, ale aj dirigent Vlado Valovič.
Martina Schindlerová opäť potvrdila, že je magnetom pre oči. Na premiéru dorazila v skvelej nálade a v spoločnosti muža, ktorého netreba fanúšikom dobrej hudby predstavovať. Okrem partnera jej totiž garde robil aj legendárny dirigent Vlado Valovič! Dôvod ich "rande" bol však prozaický. „Vladinko je môj partner na pódiu a je to pán dirigent 30-členného orchestra na našom veľkom koncerte Music of James Bond,“ vysvetlila Martina s úsmevom. To, že ho vytiahla do kina, považuje za malý zázrak „... lebo on je totálny workoholik. Vždy tvrdí, že ho práca drží v takej forme, v akej je. Takže je nonstop v práci,“ bonzla na maestra.
Popol na hlavu si na kinopremiére sypal aj samotný dirigent. Priznal, že pred filmovým plátnom sedel naposledy pred rokom. Jeho aktuálnou srdcovkou sú však Bondovky, ktoré musel kvôli projektu Music of James Bond naštudovať od A po Z. „Musel som si ich skoro všetky pozrieť, lebo hráme všetky piesne z filmov. Je to veľmi náročné, sú to hodiny. Jedným uchom počúvam hudbu a druhým sledujem, čo sa deje na plátne,“ opísal svoj netradičný spôsob relaxu Valovič.
Názov filmu Keď sa zhasne nás však inšpiroval aj k intímnejším otázkam. Čo vtedy víri v hlave krásnej speváčke? „Dva mesiace pred koncertom mám problém zaspať. Rozmýšľam, čo všetko je vybavené a čo nie, pretože sa na tomto projekte podieľam aj organizačne. Osobnostne rastiem po všetkých stránkach... Takže keď sa zhasne, snažím sa hlavne rýchlo zaspať,“ vyhla sa narážkam Martina. Nuž a Vlado Valovič, ktorý je zvyknutý na nočný život muzikanta, to má poriadne naruby! „Keď sa zhasne, ja čakám, kedy sa rozsvieti, lebo už zase musím niekam ísť,“ dodal s humorom.
Nová komédia rozoberá aj tému vzťahov a rozvodov. Martina si tiež prešla turbulentným obdobím a rozvodovým peklom. Prežitého má toľko, že by mohla byť aj vzťahovou poradkyňou. „Skúsenosť je neprenosná, ale určite som teraz múdrejšia. Ja som šťastne rozvedená. Ak to naozaj nefunguje, tak to vrelo odporúčam,“ prezradila úprimne Schindlerová. A ako reaguje na dobre mienené rady okolia? Speváčka priznala, že si do súkromia kafrať nikdy nenechala. A práve to bol častokrát kameň úrazu!
