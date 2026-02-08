Česko-Slovenský ples: Verešová ako nevesta, noblesná Simanová a Twiinsky... juj, tie sa ale ligocú

Slovenky boli na plese prekrásne. (Zdroj: Ján Zemiar)
PRAHA - Obecný dom žiaril eleganciou a hviezdnou energiou! Najprestížnejší spoločenský večer roka, Česko-Slovenský ples 2026, opäť spojil elitu českého a slovenského šoubiznisu. A bolo sa na čo pozerať!
Na červenom koberci sa striedali hviezdy jedna radosť: rozprávková Arabela Jana Nagyová, moderátorka Erika Barkolová, modelka Kinga Puhová, Silvia Lakatošová či moderátorka Simona Simanová, ktorá si svoju noblesu doslova vychutnávala. A keď už sme pri noblese – Andrea Verešová premenila večer na svadobnú rozprávku, zatiaľ čo sestry Veronika a Daniela Nízlové či speváčka Ivana Regešová sa blyšťali ako diamanty.
Česko-Slovenský ples, Simona Simanová (Zdroj: Ján Zemiar)
Nechýbali ani hudobné hviezdy večera – Lucie Bílá a Tublatanka rozprúdili energiu, a Rozhlasový Big Band Gustava Broma spolu so sláčikmi Symfonického orchestra Českého rozhlasu vytvorili neopakovateľnú hudobnú kulisu.
Česko-Slovenský ples, Daniela a Veronika Nízlové (Zdroj: Ján Zemiar)
Česko-Slovenský ples 2026 spájal aj významné historické a kultúrne míľniky. Hostia si pripomenuli 90. výročie narodenia Václava Havla, 50. výročie víťazstva československej futbalovej reprezentácie na ME 1976, sté výročie rozhlasového vysielania na Slovensku, 210. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, 150. výročie narodenia Tomáša Baťu, 185. výročie narodenia Antonína Dvořáka, nedožité 80. narodeniny Edity Grúberovej a 100. výročie Československej národnej banky.
Česko-Slovenský ples, Jana Pištejová s partnerom a Andrea Verešová s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)
Česko-Slovenský ples tak potvrdil, že je večerom, kde sa spája kultúra, šarm a spoločenská noblesa. Hostia sa ligocú, šaty žiaria a Obecný dom sa stal miestom, kde sa stretáva tradícia s modernou eleganciou.
