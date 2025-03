Peter Cmorik má doma rozkošné dvojičky: Dohoda s manželkou, bez tohto to nejde!

Odovzdávanie cien SOZA. Na snímke Peter Cmorik s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Zvolenský ples poctil svojou návštevou aj spevák Peter Cmorík, ktorý však tentokrát neprišiel za zábavou, ale pracovne. Manželka Daniela zostala doma s dvojičkami Peťkom a Števkom. „Dnes to je tak, že tatino robí, maminka je doma,“ prezrádza s láskou Cmorík. Nakoľko sú však obaja manželia z hudobnej brandže, majú doma dohodnuté pravidlá, ktoré sa za roky osvedčili a evidentne perfektne fungujú. „My obidvaja sme muzikanti, takže keď Danielka je preč, ja som doma s deckami. Je to veľmi pekné a tie deti žijú v tom, že my pracujeme a že hráme a potom si pozrú tie videá a tešia sa z toho. Majú to radi,“ dodáva na adresu svojich chlapcov hudobník.

Ukradnúť si chvíľku na prácu je popri dvoch deťoch síce náročnejšie, no manželia to zvládajú a veľkou pomôckou je aj ich vlastné domáce štúdio, kde sa vedia v prípade potreby „zašiť“. Na Zvolenskom plese sa však známy rocker rozhodne nezašíval a publikum dostal svojimi skladbami do varu. „My chceme prinášať rockovú hudbu, aby ľudia nezabudli, že je super, že sa na ňu dá tancovať, skákať, spievať a že má veľkú energiu.“ Tú prináša poslucháčom už neuveriteľných dvadsať rokov a nerobí rozdiel medzi plesom, koncertom, či festivalom. V rozhovore pre topky.sk však Cmoro prezradil viac. Napríklad či sa po rokoch na hudobnej scéne cíti už byť legendou, odhalil však aj jedno veľké prianie!

Peter Cmorik má doma rozkošné dvojičky: Dohoda s manželkou kvôli deťom! (Zdroj: NL/TH)